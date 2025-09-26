Sostinės pareigūnai prašo visuomenės pagalbos: ieško, kas sudaužė „Toyotos“ stiklą

Kaip teigiama, šių metų rugpjūčio 30 d. apie 13.15 val. Vilniuje, Jogailos gatvėje, nenustatytas asmuo sudaužė priekinį automobilio „Toyota“ stiklą.
Policijos pareigūnai prašo visuomenės pagalbos – žmones, atpažinusius šį vaizdo kamerų užfiksuotą asmenį, susisiekti su Vilniaus apskr. vyriausiojo policijos komisariato Vilniaus miesto trečiojo policijos komisariato 2-ojo veiklos skyriaus vyresniąja tyrėja Angelina Kopač, tel. +370 700 56766, el. paštu [email protected] arba paskambinti skubios pagalbos tarnybų telefonu 112.
