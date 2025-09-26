 Sostinės pareigūnai prašo visuomenės pagalbos: ieško, kas sudaužė „Toyotos“ stiklą

2025-09-26 17:31 diena.lt inf.

Vilniaus apskrities policijos pareigūnai atlieka ikiteisminį tyrimą dėl turto sunaikinimo ar sugadinimo.

Kaip teigiama, šių metų rugpjūčio 30 d. apie 13.15 val. Vilniuje, Jogailos gatvėje, nenustatytas asmuo sudaužė priekinį automobilio „Toyota“ stiklą.

Policijos pareigūnai prašo visuomenės pagalbos – žmones, atpažinusius šį vaizdo kamerų užfiksuotą asmenį, susisiekti su Vilniaus apskr. vyriausiojo policijos komisariato Vilniaus miesto trečiojo policijos komisariato 2-ojo veiklos skyriaus vyresniąja tyrėja Angelina Kopač, tel. +370 700 56766, el. paštu [email protected] arba paskambinti skubios pagalbos tarnybų telefonu 112.

