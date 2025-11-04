 Sostinės pareigūnai tiria neteisėto žmogaus persekiojimo atvejį ir ieško šio vyro

Vilniaus apskrities policijos komisariate atliekamas ikiteisminis tyrimas dėl neteisėto žmogaus persekiojimo.

Kaip teigiama, tyrimo metu gautas vaizdo stebėjimo kamerų įrašas, kuriame užfiksuotas vyras, galimai padaręs šią nusikalstamą veiką.

Policijos pareigūnai prašo visuomenės pagalbos – atpažinus nuotraukoje užfiksuotą vyrą, susisiekti su Vilniaus apskr. vyriausiojo policijos komisariato Vilniaus miesto trečiojo policijos komisariato 2-ojo veiklos skyriaus vyresniąja tyrėja Simona Tetianec, tel. +370 672 20 847, el. paštu [email protected], arba paskambinti skubios pagalbos tarnybų telefonu 112.

