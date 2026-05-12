Sukčiai toliau mulkina gyventojus ir įmones

Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato (AVPK) duomenimis, pirmadienį apie 11.23 val. Vilniuje moteriai, gimusiai 1943 metais, paskambino nepažįstami asmenys, kurie, prisistatę telekomunikacijų įmonės darbuotojais bei policijos pareigūnais, apgaule iš jos išviliojo 3 330 eurų.
Pinigus moteris atidavė atvykusiems nepažįstamiems asmenis.
Kaip pranešė sostinės policija, galimai nuo sukčių Vilniuje nukentėjo ir dar viena moteris.
Anot Vilniaus AVPK, pirmadienį apie 15 val. moteriai, gimusiai 1942 metais, paskambino nepažįstami asmenys, kurie, prisistatę policijos pareigūnais, iš jos apgaule išviliojo 3,5 tūkst. eurų.
Moteris pinigus atidavė atvykusiam nepažįstamam asmeniui.
Telšių APVK duomenimis, balandžio 29 d. Telšių rajone, Buožėnų kaime, įmonės buhalterė, gimusi 1986 metais, darbo metu, norėdama atlikti pavedimą, naudodamasi elektroninių pinigų įstaigos „Paysera“ paslaugomis, pastebėjo, kad iš įmonės sąskaitos dingo 1 471 euras.
Pradėti ikiteisminiai tyrimai dėl sukčiavimų.
Naujausi komentarai