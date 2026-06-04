 Sulaikyti 147 tūkst. eurų vertės vagyste iš buto įtariami du vyrai: Neryje rastas seifas

Sulaikyti 147 tūkst. eurų vertės vagyste iš buto įtariami du vyrai: Neryje rastas seifas

2026-06-04 12:48
BNS inf.

Sostinės policijos pareigūnai sulaikė du asmenis, įtariamus daugiau nei 147 tūkst. eurų vertės turto vagyste pernai rudenį įsibrovus į butą Vilniaus senamiestyje.

<span>Sulaikyti 147 tūkst. eurų vertės vagyste iš buto įtariami du vyrai: Neryje rastas seifas</span>
Sulaikyti 147 tūkst. eurų vertės vagyste iš buto įtariami du vyrai: Neryje rastas seifas / Asociatyvi magnific nuotr.

Kaip ketvirtadienį pranešė Vilniaus apskrities policija, spalio pabaigoje įsibrovus į užrakintą butą buvo pavogti prabangūs laikrodžiai, juvelyriniai dirbiniai, pinigai, dokumentai, elektronikos prietaisai ir seifas su jame buvusiu turtu, taip sukeliant minėto dydžio žalą.

Sostinės policijos kriminalistai, atlikdami neviešo pobūdžio ikiteisminio tyrimo veiksmus bei analizuodami surinktą informaciją, nustatė galimai su nusikalstama veika susijusius asmenis.

Policijos pareigūnai sulaikė vieną 1984 metais gimusį įtariamąjį, kuris prisipažino įvykdęs tiriamą nusikalstamą veiką kartu su 1980 metais gimusiu bendrininku. Šis taip pat siejamas su kita vagyste iš patalpų senamiestyje.

Abiem asmenims taikoma griežčiausia kardomoji priemonė – suėmimas.

Ikiteisminio tyrimo metu iš Neries upės buvo ištrauktas galimai su šia vagyste susijęs seifas. Tyrimas tęsiamas, jį organizuoja ir kontroliuoja Vilniaus apylinkės prokuroras.

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