Teismas paauglio nužudymo Žvėryne byloje planuoja klausyti baigiamųjų kalbų

Tai BNS patvirtino bylą nagrinėjančiai trijų teisėjų kolegijai pirmininkaujantis Audrius Cininas. Byla dėl nepilnamečių apsaugos nagrinėjama uždaruose teismo posėdžiuose.
Šioje sausį teismui perduotoje byloje 2010 metais gimęs jaunuolis kaltinamas itin žiauriu nepilnamečio nužudymu. Kaltinimus palaiko Vilniaus apygardos prokuroras Vytautas Jancevičius.
Ikiteisminis tyrimas pernai rugpjūtį buvo pradėtas gavus vilnietės pranešimą, kad negrįžo tą pačią dieną iš namų išėjęs 2010 metais gimęs jos sūnus.
Dingusio nepilnamečio kūno dalys buvo rastos komunalinių atliekų konteineryje ir netoliese esančiame miškelyje sostinės Žvėryno mikrorajone. Kitą dieną buvo sulaikytas nužudymu įtariamas paauglys.
Jam taikomas suėmimas, kaip rašė BNS, ši griežčiausia kardomoji priemonė kaltinamajam galioja iki rugpjūčio pradžios.
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