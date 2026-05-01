 Tragedija Vilniaus pakraštyje: per gaisrą miške sudegė žmogus

Tragedija Vilniaus pakraštyje: per gaisrą miške sudegė žmogus

2026-05-01 17:41 diena.lt inf.

Penktadienio popietę miško Vilniuje gesinti vykę ugniagesiai rado sudegusį žmogaus kūną.

<span>Tragedija Vilniaus pakraštyje: per gaisrą miške sudegė žmogus</span>
Tragedija Vilniaus pakraštyje: per gaisrą miške sudegė žmogus / Asociatyvi J. Elinsko/BNS nuotr.

Pasak Vilniaus apskrities ugniagesių, pranešimas apie gaisrą Vilniaus pakraštyje, Kirtimų gatvėje, buvo gautas gegužės 1 d. 15.40 val.

Kaip teigta, nurodytu adresu, nedideliu atstumu nuo pastatų, dega miškas. Nuvykus į įvykio vietą gesinti gaisro paaiškėjo, kad išdegė maždaug 5 arai miško paklotės. Pavieniai židiniai – užgesinti.

Gaisro vietoje aptiktas žmogaus kūnas. Medikai konstatavo jo mirtį.

„Delfi“ duomenimis, tarnybos sulaukė žmogaus pranešimo, kad dega jo koja, o atvykus į įvykio vietą buvo aptiktas ne tik degantis miškas, bet ir žuvęs asmuo.

Šiame straipsnyje:
gaisras
Kirtimų gatvė
Vilnius
sudegė žmogus
miškas

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Daugiau naujienų