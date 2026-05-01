Tragedija Vilniaus pakraštyje: per gaisrą miške sudegė žmogus

Pasak Vilniaus apskrities ugniagesių, pranešimas apie gaisrą Vilniaus pakraštyje, Kirtimų gatvėje, buvo gautas gegužės 1 d. 15.40 val.
Kaip teigta, nurodytu adresu, nedideliu atstumu nuo pastatų, dega miškas. Nuvykus į įvykio vietą gesinti gaisro paaiškėjo, kad išdegė maždaug 5 arai miško paklotės. Pavieniai židiniai – užgesinti.
Gaisro vietoje aptiktas žmogaus kūnas. Medikai konstatavo jo mirtį.
„Delfi“ duomenimis, tarnybos sulaukė žmogaus pranešimo, kad dega jo koja, o atvykus į įvykio vietą buvo aptiktas ne tik degantis miškas, bet ir žuvęs asmuo.
