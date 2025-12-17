Tragiška avarija Trakų rajone: po smūgio žuvo prispaustas „Smart“ vairuotojas

Pasak Vilniaus apskrities policijos pareigūnų, pranešimas apie eismo įvykį buvo gautas gruodžio 17 d. 9.45 val. Kaip teigta, Trakų rajone, kelyje Trakai–Rykantai, ties apžvalgos aikštele, važiuojant kryptimi link Rykantų, susidūrė du lengvieji automobiliai. Po smūgio nukentėjo du žmonės. Vienas – prispaustas, be sąmonės.
Apie avariją buvo informuotos visos specialiosios tarnybos: policija, medikai ir ugniagesiai.
Policijos pareigūnų teigimu, automobilis „VW Passar“ vairuojamas blaivaus vyro, gimusio 1983 metais, priekine automobilio dalimi atsitrenkė į automobilį „Smart“. Jį vairavo vyras, gimęs 1960 metais. Dėl patirtų sužalojimų vairuotojas žuvo.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl Kelių transporto eismo saugumo ar transporto priemonių eksploatavimo taisyklių pažeidimo, kai per eismo įvykį žuvo žmogus.
Už tai gali grėsti laisvės atėmimas iki septynerių metų.
