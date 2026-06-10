Valdemaras Rupšys ir Šarūnas Ratkus apskundė nuosprendį dantų implantų byloje

Tai BNS trečiadienį patvirtino nuteistųjų advokatai. Jų klientai byloje siekia išteisinimo.
„Taip, padavėme skundą vakar po pietų. (...) Prašome panaikinti apkaltinamąjį nuosprendį ir priimti išteisinamąjį. (...) Teismas rėmėsi prielaidomis, reikia remtis argumentais. Teismas darė prielaidą tam nesant objektyviems pagrindams“, – sakė V. Rupšį ginantis Arūnas Petrauskas.
Pasak Š. Ratkų ginančio Simono Slapšinsko, nei prokuroras, nei bylą nagrinėjusi teisėja nėra medikai, tačiau nuosprendžiu jie konstatavo medicininę diagnozę.
„Per visą procesą prokuroras neprašė, o teismas nesiėmė jokios iniciatyvos pasitelkti nepriklausomus ekspertus odontologijos srityje. Gynyba buvo pateikusi konsultacinę išvadą, susijusią su V. Rupšio sveikatos medicinine situacija“, – pažymėjo advokatas.
Jis akcentavo, kad apkaltinamajame nuosprendyje teismas net neužsimena apie tokio įrodymo buvimą. Advokatas taip pat pasigedo išsamaus liudytojų parodymų įvertinimo ir tikslaus citavimo, apklaustiems medikams esą patvirtinus gynybos argumentus.
„Manau, teisininkams kalbėti apie kažkokias medicinines diagnozes nepasitelkus specialistų yra visiškai nauja praktika, iki tol Lietuvos teismų sistemoje to nėra buvę“, – sakė S. Slapšinskas.
Vilniaus apygardos teismo Baudžiamųjų bylų biuro vedėja Gražina Osinskaja BNS patvirtino, kad byloje gauti du apeliaciniai skundai. Juos turėtų nagrinėti Lietuvos apeliacinis teismas.
Kaip rašė BNS, pirmosios instancijos teismas nustatė, kad V. Rupšys dantų neteko ne dėl staigios traumos tarnybos metu, o dėl lėtinio susirgimo, todėl nebuvo pagrindo jų implantuoti ir protezuoti valstybės lėšomis.
Buvusiam kariuomenės vadui gegužės 21-ąją teismas už sukčiavimą, piktnaudžiavimą ir dokumentų klastojimą skyrė 20 tūkst. eurų baudą, o buvusiam Karo medicinos tarnybos vado pavaduotojui Š. Ratkui – 15 tūkst. eurų baudą.
Be to, abiem nuteistiesiems uždrausta penkerius metus būti paskirtiems ar išrinktiems į valstybės ar savivaldybės institucijų, įstaigų ar įmonių renkamas ar skiriamas pareigas.
Bylos duomenimis, eidamas kariuomenės vado pareigas V. Rupšys įsidėjo beveik 4 tūkst. eurų kainavusius dantų implantus.
Jis anksčiau sakė, kad 2022-ųjų liepą Vokietijoje lankydamas Lietuvos karius patyrė odontologinę traumą. Įvykis buvo pripažintas susijusiu su tarnyba, todėl gydymas apmokėtas krašto apsaugos sistemos lėšomis.
Kariuomenės vado pareigas V. Rupšys ėjo 2019–2024 metais.
(be temos)
(be temos)