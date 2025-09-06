 Vienoje sostinės gatvėje išdaužus langus apvogti 3 automobiliai

Vienoje sostinės gatvėje išdaužus langus apvogti 3 automobiliai

2025-09-06 14:23
Vygantas Tuzas (ELTA)

Penktadienio rytą sostinės Titnago gatvėje nuo panašaus tipo vagysčių nukentėjo trys automobiliai, praneša Vilniaus apskrities vyriausiasis policijos komisariatas.

Vienoje sostinės gatvėje išdaužus langus apvogti 3 automobiliai
Vienoje sostinės gatvėje išdaužus langus apvogti 3 automobiliai / J. Elinsko / ELTOS nuotr.

Apie 7 val. pastebėta, kad išdaužtas automobilio „Mercedes Benz“ galinių durelių lango stiklas ir pavogta kuprinė su sportine apranga. Nuostolis – 550 eurų.

Po maždaug pusvalandžio toje pačioje gatvėjė išdaužtas automobilio „Volvo XC60“ bagažinės lango stiklas ir pavogta žvejybos įranga. Nuostolis – apie 1 390 eurų.

Vėliau, po valandos, tokiu pat principu iš „Peugeot 308” pavogtas elektrinis paspirtukas „Xiaomi Mi Pro 2”, patirta 710 eurų nuostolis.

Dėl vagysčių pareigūnai pradėjo ikiteisminį tyrimą.

 

Šiame straipsnyje:
išdaužė automobilių langus
apvogti 3 automobiliai
ikiteisminis tyrimas

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų