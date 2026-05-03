Viešose vietose rasti keturių vyrų kūnai

Kaip sekmadienį pranešė Klaipėdos apskrities policija, uostamiesčio Parko gatvėje, įstaigoje, apie 22.20 val. buvo aptiktas 1983 metais gimusio vyro kūnas be išorinių smurto požymių.
Tos pačios dienos popietę, apie 17 val., prie parko Baltijos prospekte rasti taip pat 1983 metais gimusio vyro palaikai be išorinių sužalojimų.
Panašiu metu, po 16 val., sostinės Tuskulėnų gatvėje, prie Neries upės, rastas 1967 metais gimusio vyro kūnas, nurodė Vilniaus apskrities policija.
Dar vieni 1959 metais gimusio vyro palaikai apie 13 val. rasti Širvintų rajone, Pajuodžių kaime.
Policija pradėjo ikiteisminius tyrimus šių vyrų mirties priežasčiai nustatyti.
Naujausi komentarai