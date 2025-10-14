Vilniaus rajone – trijų automobilių avarija: medikų rankose vairuotojas ir keleivis

Kaip pranešė Vilniaus apskrities vyriausiasis policijos komisariatas, apie 6.40 val. Rudaminos seniūnijoje, Nemėžėlės kaime, automobilis „Renault Espace“, vairuojamas vyro, gimusio 1962 metais, nepraleido ir susidūrė su pagrindiniu keliu važiavusiu automobiliu „Honda CRV“, vairuojamu vyro, gimusio 1982 metais.
Po smūgio automobilis „Honda CRV“, praradęs kontrolę, išvažiavo į priešpriešinio eismo juostą ir susidūrė su automobiliu „Ford Focus“, kurį vairavo vyras, gimęs 1989 metais.
Eismo įvykio metu nukentėjo automobilio „Honda CRV“ vairuotojas bei automobilio „Ford Focus“ keleivis, gimęs 1982 metais, kurie buvo pristatyti į ligoninę.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl kelių transporto eismo saugumo ar transporto priemonių eksploatavimo taisyklių pažeidimo.
