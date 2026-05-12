Vilniuje apiplėšti du žmonės: vienas iš jų paguldytas į ligoninę

Kaip antradienį nurodė Vilniaus apskrities policija, gegužės 2-osios vakarą sostinės Sodų gatvėje nepažįstami asmenys užpuolė ir sumušė 1964 metais gimusį vyrą, pagrobė iš jo mobiliojo ryšio telefoną „Samsung“ ir piniginę su pinigais, banko mokėjimo kortele.
Materialinis nuostolis siekia apie 130 eurų, nukentėjusysis buvo paguldytas į ligoninę.
Taip pat gegužės 11-ąją priešpiet sostinės Taikos gatvėje nepažįstamas vyras užpuolė 1942 metais gimusią moterį. Iš jos pagrobta piniginė su pinigais, asmens dokumentais, mokėjimo kortele, sukeliant 550 eurų žalą.
Policija pradėjo plėšimų ikiteisminius tyrimas, dėl įvykio Taikos gatvėje tiriamas ir galimas elektroninės mokėjimo priemonės klastojimas arba neteisėtas disponavimas ja.
