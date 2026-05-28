 Vilniuje autobusas pervažiavo stotelėje nukritusios senjorės koją

Vilniuje autobusas pervažiavo stotelėje nukritusios senjorės koją

2026-05-28 09:42
BNS inf.

Vilniuje, Pilaitės prospekte, trečiadienį maršrutiniam autobusui „Solaris Urbino“, kurį vairavo vyras, gimęs 1975 metais, įvažiuojant į viešojo transporto sustojimo vietą, po autobuso ratu nukrito moteris, ketvirtadienį pranešė Vilniaus apskrities policija.

<span>Vilniuje autobusas pervažiavo stotelėje nukritusios senjorės koją</span>
Vilniuje autobusas pervažiavo stotelėje nukritusios senjorės koją / Asociatyvi E. Ovčarenko/BNS nuotr.

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Komentarai

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Komentarai

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Baisu
Kai kuriuose "vairuotojuose" keleiviai pažadina žvėrį! Kitaip man sunku paaiškinti tokias paslaugas. Iš viso, transporto paslaugos Vilniuje yra labai žemo lygio. Durys prieš nosį uždarinėjamos, paslaugos su kažkokiu priešiškumu, sėdimos vietos neaišku kada valytos, transportas piko metu perpildytas. Net nemokamai nėra jokio noro tuo naudotis.
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Aras
Tai nuo ko ar nuo kur ta senolė nukrito?
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