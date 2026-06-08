 Vilniuje automobilis kliudė dviračiu važiavusią nepilnametę

Vilniuje automobilis kliudė dviračiu važiavusią nepilnametę

2026-06-08 09:42
Gytis Pankūnas (ELTA)

Sostinėje sekmadienį automobilis kliudė dviračiu važiavusią nepilnametę, informavo policija.

<span>Vilniuje automobilis kliudė dviračiu važiavusią nepilnametę</span>
Vilniuje automobilis kliudė dviračiu važiavusią nepilnametę / Asociatyvi magnific.com nuotr.

Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato duomenimis, apie 18.03 val. Vilniuje, Gurių ir Juodupio gatvių sankryžoje, automobilis „Toyota“, vairuojamas moters (gim. 1956 m.), kliudė ir sužalojo per pėsčiųjų perėją dviračiu „RockRider 120“ važiavusią nepilnametę (gim. 2014 m.).

Eismo įvykio metu nukentėjo dviračio vairuotoja, kuri paguldyta į ligoninę.

Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl kelių transporto eismo saugumo ar transporto priemonių eksploatavimo taisyklių pažeidimo.

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Šiame straipsnyje:
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Antanas
Pėsčiujų perėja -tai ir eik su dviračiu kaip pėstysis,kuri vairuotojas gali išanksto pastebėti. Bet būna kai dviratininkas atvažiuoja dideliu greičiu ir tokiu pat greičiu važiuoja per perėją dėl ko ir vyksta avarijos
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