Vilniuje automobilis kliudė dviračiu važiavusią nepilnametę

Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato duomenimis, apie 18.03 val. Vilniuje, Gurių ir Juodupio gatvių sankryžoje, automobilis „Toyota“, vairuojamas moters (gim. 1956 m.), kliudė ir sužalojo per pėsčiųjų perėją dviračiu „RockRider 120“ važiavusią nepilnametę (gim. 2014 m.).
Eismo įvykio metu nukentėjo dviračio vairuotoja, kuri paguldyta į ligoninę.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl kelių transporto eismo saugumo ar transporto priemonių eksploatavimo taisyklių pažeidimo.
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