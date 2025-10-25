Anot jo, apie vagystę pranešta ketvirtadienį, apie 11.20 val., pastebėjus, kad iš Pajautos gatvės pavogtas 2014 metais pagamintas automobilis „Toyota RAV4“.
Vilniuje pavogtas 14 tūkst. eurų vertės automobilis, šeštadienį pranešė Policijos departamentas.
Anot jo, apie vagystę pranešta ketvirtadienį, apie 11.20 val., pastebėjus, kad iš Pajautos gatvės pavogtas 2014 metais pagamintas automobilis „Toyota RAV4“.
Nuostolis – 14 tūkst. eurų.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl vagystės.
