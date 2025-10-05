Žinomo gamtininko Almanto Kulbio namus pasiglemžė liepsnos: prarado ir itin vertingą kolekciją

Asmeninėje feisbuko paskyroje jis pasidalijo sukrečiančiais vaizdais iš įvykio vietos Vilniuje, Dzūkų gatvėje. „Mano namai dega. Likau gyvas, stoviu su šlepetėmis kieme. Naktis prieš akis... Aš turiu, kur praleisti naktį, tik likau su pižama“, – prie vaizdo įrašo, kuriame matyti didžiulės liepsnos ir su jomis kovojantys ugniagesiai, rašė A. Kulbis.
Šeštadienį žinomas gamtininkas dėkojo visiems, kurie padeda jam sunkią akimirką. Pasak A. Kulbio, ugnis sunaikino unikalią gamtos knygų biblioteką.
„Praradau vertingiausia, ką turėjau, – unikalią gamtos knygų biblioteką. Žuvo arba buvo pažeista didžioji jų dalis. Namus – antroje vietoje. Klausiate. kokios pagalbos reikia. Paprastos. Pinigų, nes įgriuvo stogas, reikės kapitalinio remonto. Papildomo apmokamo darbo savaitgaliais ir vakarais. Ačiū už palaikymą“, – atviravo jis.
Komentavusieji po pastaruoju įrašu siūlė A. Kulbiui visokeriopą pagalbą. „Almantai, jūsų nuopelnai švietimui – sunkiai išmatuojami. Nebijokite kreiptis pagalbos, tikrai padėsime. Jei kartais kokia teisinė–mediacinė pagalba reikalinga, tai ir teisininkę savo turiu. Stiprybės“, – rašė moteris.
„Jūsų stovykloje buvau, kai dar vaikas buvau, tuomet vykau iš Kvetkų. Po stovyklos man likote atmintyje iki šių dienų. Palaikau ir prisidedu, kiek tik galiu!“ – pridūrė vyras.
„Mano dukra su jumis važiavo pagal projektą į Lenkiją. Iš jos pasakojimų ir pažįstu jus, koks atsidavęs gamtai, mokslui žmogus esate. Nors praėjo jau nemažai metų, bet esate išlikęs mūsų atmintyje. Jei tik yra sąskaita, nors truputėliu prisidėsime“, – gerų žodžių negailėjo dar viena moteris.
Portalo kauno.diena.lt žurnalistams susisiekus su A. Kulbiu, jis tarstelėjo, kad gaisras įsiplieskė jo garbaus amžiaus kaimynės bute ir išplito.
„Visi namo gyventojai liko gyvi. Linksmesnė detalė – porai dienų buvo dingęs stresą patyręs katinas. Keli butai liko negyvenami, tarp jų – ir mano“, – pasakojo gamtininkas.
Norintys ir galintys prisidėti, gali tai padaryti:
„Revolut“ sąsk. nr.: LT91 3250 0445 6014 5842
PayPal: [email protected]
