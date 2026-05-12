Santariškių žiedinėje sankryžoje leisis Lietuvos kariuomenės Karinių oro pajėgų sraigtasparnis

Vilniaus savivaldybės įmonė JUDU pranešė, kad Šiandien tarp 12 ir 14 val. dėl vykdomo bandomojo Lietuvos kariuomenės Karinių oro pajėgų sraigtasparnio nusileidimo bus stabdomas transporto priemonių ir ribojamas pėsčiųjų eismas Santariškių žiedinėje sankryžoje.
Anot įmonės, eismo ribojimai bus įvedami du kartus, todėl vairuotojai kviečiami būti atidūs bei laikytis eismo reguliavimo, tuo metu rinktis alternatyvius maršrutus.
Dėl laikinų eismo ribojimų galimi viešojo transporto vėlavimai.
