Vyks festivalis „Kultūros naktis“: kursuos talpesni naktiniai autobusai, bus eismo ribojimų

Visi festivalio „Kultūros naktis“ renginiai yra nemokami – tai menininkų, kultūros organizacijų, Vilniaus miesto savivaldybės ir festivalio partnerių dovana Vilniaus miesto gyventojams ir svečiams.
Vairuotojams – bus eismo ribojimų Ruošiantis festivaliui „Kultūros naktis“ ir jo metu centrinėje Vilniaus dalyje numatomi laikini eismo ribojimai.
Birželio 12 d. nuo 17 iki 24 val. bus draudžiamas transporto priemonių eismas Gedimino pr. dalyje nuo A. Jakšto iki Vasario 16-osios gatvės. Nuo birželio 12 d. 18 val. iki 13 d. 2 val. bus draudžiamas transporto priemonių eismas Vingrių gatvėje.
Naktinėtojų patogumui – naktiniai autobusai
Tam, kad festivalio dalyviams judėti po miestą ar po renginio pasiekti namus būtų dar patogiau – renginio naktį kursuos didesni N1, N2, N7, N3 ir N4 maršrutų naktiniai autobusai.
Visi naktinių autobusų maršrutai:
N1 Centras–Antakalnis–Saulėtekis. Sustojimas Islandijos st. (A)
N2 Centras–Lazdynai–Karoliniškės–Pilaitė. Sustojimas Islandijos st. (D)
N3 Centras–Žirmūnai–Baltupiai–Santariškės. Sustojimas Islandijos st. (C)
N4 Centras–Kalvarijų–S. Stanevičiaus g.–Pašilaičiai (Gabijos progimnazija). Sustojimas Islandijos st. (B)
N5 Centras–Markučiai–Pavilnys–Naujoji Vilnia. Sustojimas Islandijos st. (A)
N6 Centras–Šeškinė–Pašilaičiai–„Bajorų kalvos“. Sustojimas Islandijos st. (B)
N7 Centras–Žvėrynas–Justiniškės–Perkūnkiemis–Pašilaičiai (Gabijos progimnazija). Sustojimas Islandijos st. (C)
N8 Europos aikštė–Centras–Stotis–Naujininkai–Oro uostas. Savaitgaliais (šeštadienį ir sekmadienį) važiuoja iki Islandijos st. (D)
N9 Centras–Naujamiestis–Žemieji Paneriai–Grigiškės (paskutinis išvykimas iš centro link Grigiškių 3 val. Vėlesniais reisais maršrutas kursuoja sutrumpinta trasa iki Vilkpėdės žiedo). Sustojimas Islandijos st. (D)
Naktiniuose autobusuose galioja įprasta bilietų kainodara. Juos aktyvuoti galima programėlėje „m.Ticket“ arba naudojant JUDU / Vilniečio kortelę. Informaciją apie bilietų rūšis ir kainas galima rasti JUDU svetainėje. Naktinių autobusų judėjimą realiuoju laiku galima stebėti JUDU švieslentėje, „m.Ticket“ ir „Google Maps“ programėlėse.
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