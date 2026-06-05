 „Kauno dienos“ studijoje – dr. Rytis Krušinskas: metodai, padedantys išlipti iš paskolų rato

„Kauno dienos“ studijoje – dr. Rytis Krušinskas: metodai, padedantys išlipti iš paskolų rato

Sąmoninga bendruomenė: nuo atsparumo iki atsakomybės
2026-06-05 17:14 diena.lt inf.

Šiandien „Kauno dienos“ studijoje svečiuojasi Kauno Technologijos universiteto (KTU) finansų profesorius dr. Rytis Krušinskas.

Gražvydas Mauižys (kairėje) ir Rytis Krušinskas (dešinėje)
Gražvydas Mauižys (kairėje) ir Rytis Krušinskas (dešinėje) / Redakcijos nuotr.

Sužinokite, kaip sukurti finansinį saugumą be varginančio savęs ribojimo ir atraskite asmeninę taisyklę, garantuojančią ramybę bei stabilumą šiandienos kainų fone. 

„Kauno dienos“ studijoje – atviras ir praktiškas pokalbis su KTU finansų profesoriumi dr. R. Krušinsku apie tai, kodėl finansų valdymas dažnai sukelia emocinį stresą ir reikalauja matematinių žinių. 

Diskusijoje ieškoma realių metodų, kaip neįsisukti į vartojimo paskolų ratą bei sugrąžinti kontrolės jausmą, kai sąskaitose vieni nuliai. Profesorius dalijasi įžvalgomis, kaip rasti balansą tarp griežtos disciplinos ir gyvenimo kokybės bei kurį skolų ir taupymo būdą verta pasirinkti praktikoje.

Kviečiame žiūrėti:

Projektas „Sąmoninga bendruomenė: nuo atsparumo iki atsakomybės“ portale https://www.diena.lt (2026) dalinai finansuojamas iš „Medijų rėmimo fondo“, skirta suma 49 000 Eur.

Šiame straipsnyje:
Rytis Krušinskas
finansai
Paskolos
Kauno dienos studija
Sąmoninga bendruomenė

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