„Kauno dienos“ studijoje – Rytis Krušinskas: kaip atskirti finansų ekspertą nuo manipuliatoriaus?

Sužinokite, kokius esminius namų darbus privalo atlikti kiekvienas investuotojas ir kokius saugiklius naudoti, kad internete išgirstos finansinės įžvalgos netaptų skaudžia pamoka jūsų piniginei.
„Kauno dienos“ studijoje – dar vienas aktualus pokalbis su dr. R. Krušinsku apie socialiniuose tinkluose suvešėjusį finansinių „influencerių“ reiškinį ir būdus atskirti tikrą ekspertą nuo sumanaus manipuliatoriaus.
Diskusijoje analizuojama, kaip skambios „greito praturtėjimo“ antraštės nukonkuruoja nuobodžią, bet saugią akademinę logiką, bei kodėl „sėkmės istorijos“ demonstravimas internete dažnai tėra pavojingas jaukas.
Kviečiame žiūrėti:
Projektas „Sąmoninga bendruomenė: nuo atsparumo iki atsakomybės“ portale https://www.diena.lt (
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