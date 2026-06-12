Asmeninis kvietimas į parduotuvę

Maironio lietuvių literatūros muziejuje saugomas atvirukas-reklaminis kvietimas, skirtas poetui Jonui Mačiuliui-Maironiui. Ranka rašytas kreipinys liudija, kad kunigas asmeniškai kviečiamas apsilankyti M. Kapeliušniko „Apmušalų ir Dažų Krautuvėje“, veikusioje Prezidento g. 6, Kaune. Atvirlaiškio averse pavaizduota stilingai įrengta svetainė su skoningais sienų apmušalais. Verslininko M. Kapeliušniko tekstas kviečia apžiūrėti „padidintos sankrovos rūmus“ ir atsarginį sandėlį su „didžiausiu pasirinkimu ir pigiausiomis kainomis“. Šis atvirlaiškis atspindi 1926 m. aktyvų ir komerciškai gyvą tarpukario Kauno socialinį gyvenimą.
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