Iš žaidynių Taline – su medaliais

Krepšininkės ir lengvaatletis
Šiemet vaikų žaidynėse Taline (Estija) sulaukta apie 900 sportininkų iš 70 pasaulio miestų.
Į žaidynes iš Lietuvos vyko Klaipėdos, Kauno, Šiaulių, Panevėžio bei Garliavos komandos.
Klaipėdos delegacija varžėsi keturiose sporto šakose: lengvojoje atletikoje startavo aštuoni sportininkai, plaukimo varžybose dalyvavo dvi merginos ir du vaikinai, krepšinio komandą sudarė keturios merginos, o paplūdimio tinklinyje Klaipėdai atstovavo dvi sportininkės.
Geriausiai iš klaipėdiečių pasirodė krepšininkės ir lengvaatletis.
Bronzos medalius Klaipėdai iškovojo Vlado Knašiaus krepšinio mokyklos krepšininkės – Grėtė Budrė, Goda Lečkauskaitė, Nikoleta Pantu ir Mingailė Zabukaitė (treneris – Vaidotas Pečiukas).
Tai puiki galimybė pasitikrinti savo jėgas, susipažinti su bendraamžiais iš viso pasaulio.
Bronzos medaliu taip pat pasidabino rutulio stūmikas Vilius Navickas iš Klaipėdos lengvosios atletikos mokyklos, sportininko treneris – Algimantas Pleskys.
Neįkainojama patirtis
Kaip po žaidynių grįžęs pasakojo krepšininkių treneris V. Pečiukas, Tarptautinės vaikų žaidynės Taline priminė mažą olimpiadą – buvo įspūdingas atidarymas bei uždarymas, susirinko daug dalyvių iš viso pasaulio.
Varžovės buvo labai įvairios – nuo silpnesnių iki labai stiprių komandų.
„Mūsų merginos kovojo puikiai – nors grupėje teko patirti pralaimėjimą, vėliau susikaupėme ir laimėjome rungtynes dėl trečios vietos. Tai ypač džiugina, turint omenyje, kad pasiruošimo laikas buvo labai ribotas. Visgi tokios varžybos – neįkainojama patirtis jaunimui. Vienoje vietoje galima pamatyti ne tik Europos, bet ir Azijos, Amerikos, Australijos, Afrikos komandas. Tai puiki galimybė pasitikrinti savo jėgas, susipažinti su bendraamžiais iš viso pasaulio, pasisemti motyvacijos. Tai tarsi pirmas laiptelis link aukštesnio lygio sporto“, – kalbėjo treneris.
Pirmąją vietą merginų 3 x 3 krepšinyje laimėjo Taipėjaus (Taivanas) atstovės, o antrąją – žaidynių šeimininkės iš Talino.
Pateko tarp prizininkų
Rutulio stūmikas V. Navickas pirmą kartą varžybose stūmė 5 kg rutulį. Pasiektas rezultatas pranoko jo lūkesčius, todėl jis labai džiaugiasi.
„Žaidynės paliko puikų įspūdį – susipažinau su daug žmonių iš įvairių šalių“, – pasakojo Vilius, rutulį nustūmęs 12,6 m.
Antrąją vietą šioje rungtyje pasiekė sportininkas iš Brno (Čekija), rutulį nustūmęs 13,86 m, o geriausiai pasirodė Talino gyventojas, pasiekęs net 16,55 m rezultatą.
Tarptautinės vaikų žaidynės remiasi olimpinėmis vertybėmis ir vienija miestus, kurie tiki sporto galia ugdyti pagarbą, bendrystę ir tarpusavio supratimą.
Organizatoriai pabrėžia, kad renginys yra orientuotas į vaikų bendradarbiavimą bei pozityvią konkurenciją.
Sportininkai atstovauja miestui
Tarptautinėse vaikų žaidynėse dalyvauja ne šalys, o miestai – kiekvienas jų atstovauja sau.
Vis dėlto, kad miestas galėtų prisijungti prie žaidynių, būtinas šalies įsitraukimas į šį judėjimą.
Lietuvos miestai pradėjo dalyvauti 2017 m., kai pasaulinės Tarptautinės vaikų žaidynės pirmą kartą buvo surengtos Kaune.
Tąkart prie iniciatyvos prisijungė ir Klaipėda, tapusi šių žaidynių dalyve.
Klaipėda taip pat dalyvavo 2022 m. Koventryje (Jungtinė Karalystė), tad šių metų žaidynės Taline – jau trečiasis miesto dalyvavimas šiame sporto renginyje.
Tarptautinės vaikų vasaros žaidynės vyksta kasmet nuo 1968-ųjų, Klaipėda siekia tapti nuolatine šio tarptautinio sporto renginio dalyve.
Tikimasi, kad dalyvavimas žaidynėse tęsis ir ateityje, o iniciatyva ilgainiui taps tvirta miesto sporto tradicija, sulaukiančia vis platesnio palaikymo.
Projektas „Atžalynas“ portale https://www.kl.lt (2025) dalinai finansuojamas iš „Medijų rėmimo fondo“, skirta suma 10 000 eurų.
