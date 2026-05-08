Jaunieji inovatoriai: mažos detalės – dideli tikslai

Pirmųjų įspūdžių euforija
Šių metų konkurso tema buvo archeologija, todėl vaikai turėjo ne tik konstruoti, bet ir gilintis į istorinius bei mokslinius aspektus apie pasirinktą temą – povandeninę archeologiją.
Varžybos jiems tapo pirmuoju rimtesniu žingsniu į robotikos pasaulį, kuriame susijungia kūryba, logika ir komandinis darbas.
Pirmokė Agota pasakojo, kad į robotikos būrelį pateko visai netikėtai: „Mokytoja klausė, kas darželyje statydavo LEGO kaladėlėmis, ir aš pakėliau ranką. Taip čia ir patekau.“
Mergaitė prisipažino, kad pirmoji patirtis buvo kupina įspūdžių: „Statėme povandeninį laivą, namą, muziejų ir dar povandeninį krabą.“
Kantrybė ir išradingumas
Nors iš pradžių viskas atrodė sudėtinga, jaunieji kūrėjai greitai suprato, kad robotikos ir LEGO konstravimo taisyklės reikalauja ne tik kantrybės, bet ir išradingumo.
Statant robotukus su ribotu kiekiu detalių, dažnai tekdavo susidurti su įvairiais iššūkiais.
Kai pritrūkdavo reikalingų dalių, vaikai turėjo ieškoti alternatyvių sprendimų – pergalvoti konstrukciją, keisti planą ar net sugalvoti visiškai naują būdą, kaip įgyvendinti savo idėją.
Komandos narė Amelija pasakojo, kad jos atsakomybė buvo itin svarbi projekto dalis: „Pastačiau kapsulę, kuri iš laivo leidžiasi po vandeniu ir tyrinėja jūros dugną.“
Aronas atskleidė, kad pasiruošimas pareikalavo ne tik kūrybos, bet ir gebėjimo bendradarbiauti su komandos draugais: „Kartais pykdavomės, todėl sunkiausia buvo susitarti.“
Kelialapis į Honkongą
Didelę reikšmę šiame procese turėjo ir tėvų pagalba.
Vieno mokinio tėtis – archeologas, todėl jis padėjo vaikams geriau suprasti pasirinktą temą.
Mokiniai sužinojo, kaip vyksta tyrinėjimai po vandeniu, kokie įrankiai naudojami ir kokie radiniai gali būti aptinkami jūros dugne.
Šios žinios įkvėpė juos kurti prasmingus modelius, kurie atspindėtų realius archeologinius procesus.
Mokytoja D. Imbrasienė prisimena, kad didžiausią įspūdį paliko vaikų savarankiškumas: „Kai pirmą kartą nuvažiavome į Kauną, negalėjau būti šalia vaikų. Jie patys įsijungė kompiuterį, pasiruošė pristatymui, ir net iš nugarų matėsi, kad jie nėra išsigandę. Jie žinojo, ką kalba.“
„Robotiada 2026“ tapo svarbia patirtimi, paskatinusia vaikus domėtis technologijomis.
Komanda gavo išskirtinę progą atstovauti Lietuvai „FIRST LEGO League Hong Kong Championship 2026“.
Šiuo metu jauniesiems kūrėjams ieškoma paramos išvykai, kad mažieji klaipėdiečiai galėtų pristatyti savo darbus ir įgyti dar daugiau patirties tarptautinėje aplinkoje.
