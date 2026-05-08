Klaipėdiečių mokinių komanda – viena geriausių Europoje

Jūra – dalis mūsų
Komanda, vadovaujama mokytojos Eglės Mineikės, savo projekte nagrinėjo biologinės įvairovės nykimą – problemą, kurią neretai lemia pakrančių apsaugos sprendimai.
„Klaipėda – mūsų namai, o Baltijos jūra – dalis mūsų, todėl pirmosios projekto idėjos kilo vedinos meilės savo kraštui. Siekiant palikti ką nors gero kartoms, kurios auga ir augs šalia mūsų jūros, gimė idėja, kuri yra ne tik originali, bet ir pritaikyta būtent Baltijos jūrai“, – pasakojo jaunieji tyrėjai.
Mokiniai pasiūlė inovatyvią ir originalią idėją – naudoti modulinius betoninius blokus su bioinžineriniais sprendimais, kurie ne tik padėtų apsaugoti pakrantes nuo erozijos, bet ir sudarytų sąlygas formuotis naujoms jūrinėms buveinėms, taip prisidedant prie biologinės įvairovės atkūrimo.
Sėkmė – gražus įrodymas
Šiemet jau šeštą kartą organizuojamas konkursas subūrė 243 komandas iš aštuonių EU-CONEXUS partnerių šalių.
Lietuvoje į konkursą įsitraukė 54 komandos. Klaipėdos universitetas (KU), būdamas EU-CONEXUS aljanso partneris, yra vienas šio tarptautinio konkurso organizatorių: Lietuvoje jis telkia mokyklas, kviečia moksleivius burti komandas, konsultuoja jas tvarumo ir paskelbtos temos klausimais, taip įtraukdamas jaunąją kartą į diskusiją apie tvaresnę pakrančių regionų ateitį.
„Labai džiaugiamės Klaipėdos licėjaus komandos sėkme – tai gražus įrodymas, kad jauni žmonės ne tik domisi tvarumo temomis, bet ir geba jas matyti per savo krašto patirtį. Gyvenant prie Baltijos jūros, pakrančių apsauga, biologinė įvairovė, žmogaus ir gamtos santykis nėra abstrakčios sąvokos – tai mūsų kasdienė aplinka ir atsakomybė. KU, kaip vienam iš EU-CONEXUS konkurso „Think Smart, Create Green“ organizatorių, svarbu, kad šios temos pasiektų Lietuvos mokyklas, kad moksleiviai būtų skatinami kelti klausimus, ieškoti sprendimų ir patikėti, jog jų idėjos gali būti svarbios ne tik miestui ar regionui, bet ir platesnei tarptautinei bendruomenei. Todėl ypač džiugu, kad šiemet tarp geriausių Europos komandų yra ir komanda iš Lietuvos“, – kalbėjo KU rektorius Artūras Razbadauskas.
Atveria plačias galimybes
EU-CONEXUS – tai Europos universitetų aljansas, vienijantis aukštąsias mokyklas iš devynių pakrančių regionų ir siekiantis kurti bendrą studijų, mokslo bei inovacijų erdvę, orientuotą į tvarų pakrančių vystymą.
KU šiam aljansui priklauso nuo 2019 m.
Dalyvavimas EU-CONEXUS aljanse visai universiteto bendruomenei atveria plačias tarptautines galimybes.
Tiek studentai, tiek dėstytojai ir tyrėjai gali įsitraukti į bendras studijų ir mokslo veiklas, dalyvauti trumpuose kursuose.
Studentams taip pat sudaromos sąlygos nemokamai įgyti papildomas specializacijas ir plėsti savo akademines bei profesines kompetencijas.
Projektas „Atžalynas“ portale https://www.kl.lt (2025) dalinai finansuojamas iš „Medijų rėmimo fondo“, skirta suma 10 000 eurų.
