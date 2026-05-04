Lietuvos vaikų čempionate – visų spalvų medaliai

Sporto klubo „Okinava“ vadovė Diana Mačiūtė ir mokytojos Rima Lisinskaitė bei Kristina Basova džiaugėsi, jog klubą atstovavo 37 sportininkai.
Daugeliui jų tai buvo pirmosios tokio aukšto lygio varžybos. Ne visiems auklėtiniams pavyko užlipti ant apdovanojimų pakylos, tačiau šių varžybų patirtis auklėtiniams yra neįkainojama.
Šiame Lietuvos čempionate net keturi klubo sportininkai gynėsi nacionalinę teisėjavimo C kategoriją: Rasa Šeškauskaitė, Urtė Kaniavaitė, Livija Jurėnaitė ir Henrikas Toleikis.
Varžybose labai padėjo ir klubo savanoriai: Mindaugas Rancas, Karolis Katkevičius, Jurgita Katkevičienė, Gintautas Saveika ir Orestas Purys.
Lietuvos čempionais tapo: Ąžuolas Narbutas ir Aurėja Gudaitė.
Lietuvos vicečempionais tapo: Austėja Mickutė, Faustas Bernotas, Lukas Vaičekauskas ir Oleksandr Bykov.
Lietuvos čempionato bronzos medalius iškovojo: Motiejus Liseckas, Artemij Valauskas, Erikas Dorogavcev, Justas Gabrijolavičius, Daniil Morozov, Dovas Juška, Beatričė Ūksaitė, Benas Krisiūnas, Valdas Staražinskas, Dominykas Rancas, Arsenij Valauskas, Jonas Katkevičius, Liepa Dirvonskaitė, Gustė Bočkutė, Ugnė Degutytė, Gediminas Saveika ir Vytis Šilgalis.
Projektas „Atžalynas“ portale https://www.kl.lt (2025) dalinai finansuojamas iš „Medijų rėmimo fondo“, skirta suma 10 000 eurų.
