„Mados eskizai“ – spalvos ir emocijos

Ne tik kolekcijos
Renginio organizatorė, mokytoja Sigita Baroti pripažino, kad ši menų gimnazijos mados šventė išauga savo gimnazijos salę.
Anksčiau renginys MADAM’M būdavo organizuojamas ir miesto erdvėse, ne tik pačioje gimnazijoje.
„Aš pati, dar būdama mokinė, šioje mokykloje kūriau rūbų kolekcijas, o tai buvo daugiau nei prieš 20 metų, tai šiai tradicijai tikrai apie trys dešimtmečiai. Per tą laiką labai daug kas keitėsi. Ir labai įdomu lyginti, kaip kito audinių panaudojimas ar modeliai. Anksčiau rinkomės paprastesnius audinius, kūrėme kolekcijas iš antrinių žaliavų, o dabar jaunųjų dizainerių kūriniai yra labiau profesionalūs, jų pasirenkami audiniai prabangesni“, – pastebėjo S. Baroti.
Kolekcijos šiemet buvo labai skirtingos, taikomosios mados darbų buvo kiek mažiau nei ankstesniais metais.
Šiais metais buvo nemažai skulptūriškų, avangardinių kolekcijų.
„Sužavėjo Elžbietos Danieliūtės kolekcija, tai yra labai gilus, ne paviršutiniškas, visapusiškas matymas. Tiek rūbai, tiek pati idėja, tiek pristatymas buvo labai solidūs. Labai džiugu matyti, kad kūrėja tokia brandi, nors dar tik vienuoliktokė. Jos kolekcijos pristatymas buvo tarsi spektaklis su giliomis metaforomis. Tai buvo ne tik rūbų kolekcija“, – džiaugėsi mokytoja.
S. Baroti akcentavo, kad ne tik E. Danieliūtės, bet ir kitos kolekcijos turėjo savyje užkoduotas savitas žinutes.
„Jauniausių dizainerių – devintokų – bandymai buvo irgi puikūs. Smagu, kad jie surengė tokį gerą šou. Labai džiaugiuosi už kiekvieną kūrinį“, – kalbėjo renginio organizatorė.
Vertinti buvo nelengva
Prieš paskelbdama nominacijas gimnazijos Dailės skyriaus direktoriaus pavaduotoja Jūratė Kavaliauskienė kalbėjo:
„Vertinti buvo labai sunku, nes visi darbai buvo įdomūs, originalūs. Labai dėkingi visiems dalyviams, kolekcijų autoriams, modeliams, mokytojoms, kolegoms ir visiems, kurie dalyvavo, kuriant šitą šventę. Tai – pats laukiamiausias, kūrybiškiausias, spalvingiausias ir sukeliantis daugybę emocijų renginys.“
Šių metų spalvingiausios festivalio kolekcijos autore pripažinta 11A klasės mokinė Gabrielė Petreikytė. Jos kolekcija vadinosi „Stebuklas? Ar tik iliuzija?“.
Už ekspresyvumą apdovanoti Greta Drungilaitė ir Matas Stonys iš 9B klasės už kolekciją „Matricos anomalija“.
Elegantiškiausia kolekcija paskelbta „Balta ne klasika“. Ją kūrė 12B klasės mokinė Justė Gudauskaitė.
Už charizmą nominaciją pelnė Jūrė Aurylaitė iš 9B klasės. Jos kolekcija pavadinta „Dausos“.
Originaliausia pripažinta 12B klasės mokinės Martinos Taurinskaitės kolekcija „Groteskas“.
Trečioji vieta atiteko Emai Butkevičiūtei iš 12A klasės už kolekciją „Užmiršta šviesa“.
Antroji vieta skirta taip pat 12A klasės mokinei Indrajai Šimkūnaitei už kolekciją „Nocturna“.
Pirmos vietos laimėtoja tapo vienuoliktokė Elžbieta Danieliūtė su kolekcija „Ar tu tiki?“, ji tapo ir publikos mylimiausia.
Na o GRAND PRIX laimėtoja paskelbta 12A klasės mokinė Estela Ševerdova už kolekciją „Lux fracta“.
Rodyti save pasauliui
Šis kasmetinis E. Balsio menų gimnazijos mados pasirodymų renginys yra tarsi pirmieji laiptai tolesnei kūrėjų karjerai ir tokių pavyzdžių jau yra.
Viena pirmųjų mokytojos S. Baroti mokinių Rimantė Rimgailaitė ne vienerius metus rengia garsius šalies atlikėjus ir savo kolekcijomis džiugina mados gerbėjus.
„Rimantė jau nuo mokyklos suolo buvo užsidegusi kurti rūbų kolekcijas, kas galiausiai tapo jos gyvenimo keliu. Manau, kad visi šių metų prizinių vietų MADA’M nugalėtojai turi potencijos tęsti savo karjerą šioje srityje. Esu tikra, kad Elžbieta ir toliau tikrai kurs kostiumus ir savo pasirodymus. Jau buvo vienas konkursas Panevėžyje, kuriame ji laimėjo aukštą vietą. Ji labai gražiai augina tą kolekciją, vis perdėlioja, sukuria kažką nauja, perkuria scenografiją. Labai įdomu stebėti tą virsmą nuo pradžių“, – teigė S. Baroti.
Mokytoja akcentavo, kad panašūs renginiai, kaip ir kasmetiniai mados šou E. Balsio menų gimnazijoje, vyksta ir Vilniaus dailės akademijos filialuose.
„Žinau, kad labai didelis konkursas organizuojamas Kaune, manau, kad vyresniųjų klasių gimnazistai galėtų jame sudalyvauti, jei jų darbai atitinka tą reikalavimų kartelę. O mūsų mokinių kolekcijos tikrai ją atitinka“, – neabejojo mokytoja.
S. Baroti teigė, kad mokytojai į kūrybą nesikišo, jie buvo šalia esantys pagalbininkai ir leido moksleiviams reikštis patiems.
„Tačiau, jei matėme, kad reikia juos nukreipti tam tikra linkme, stengėmės nukreipti, patarti, bet ne nurodinėjant, ką ir kaip daryti, leidome patiems kurti ir skleistis. Todėl yra labai smagu, kad kasmet atsiranda vis naujų entuziastų, kuriančių rūbų kolekcijas. Nes tai reikalauja labai daug laiko ir lėšų. Todėl džiaugiuosi, kad jie atranda jėgų, užsispyrimo ir noro kurti. Ir norėčiau palinkėti, kad jie nesustotų, kad savo kūrybinio potencialo neužspaustų, bet rodytų save pasauliui“, – linkėjo S. Baroti.
Projektas „Atžalynas“ portale https://www.kl.lt (2026) dalinai finansuojamas iš „Medijų rėmimo fondo“, skirta suma 10 000 eurų.
Naujausi komentarai