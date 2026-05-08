Renginyje – apie laisvą žodį ir atmintį

„Laisvė – tai gyvenimas, kai gali kvėpuoti, kalbėti ir rašyti savo šalies bei savo asmeninę istoriją“, – sveikindama konferencijos dalyvius pabrėžė renginio organizatorė, Klaipėdos universiteto (KU) Socialinių ir humanitarinių mokslų fakulteto Filosofijos ir komunikacijos katedros vadovė, dėstytoja Rosita Vaičiulė.
Ši mintis tapo vienu ryškiausių renginio akcentų, atskleidusių, kad žodžio laisvė šiandien reiškia ne tik teisę kalbėti, bet ir atsakomybę saugoti tiesą, istoriją bei kultūrinę atmintį.
Konferencijoje buvo nagrinėjamos temos nuo dezinformacijos ir žiniasklaidos etikos iki cenzūros istorijos, kultūrinės tapatybės bei spaudos reikšmės šiuolaikiniame pasaulyje.
„Laisvas žodis, kaip ir kiekvienam Lietuvos piliečiui, man pirmiausia reiškia atsakomybę. Visi pranešimai, perskaityti šiandienos konferencijoje, yra aktualūs tiek būsimiems, tiek esamiems žurnalistams, visiems žmonėms, visuomenei, nes temos buvo pačios įvairiausios – nuo dezinformacijos iki istorinių momentų“, – pabrėžė R. Vaičiulė.
Renginyje aktyviai dalyvavo ir studentai.
Žurnalistikos pirmo kurso studentė Miglė Lukauskaitė teigė, kad didžiausią įspūdį jai paliko vyresniųjų trečio kurso kolegių pristatymas apie spaudos draudimo laikotarpį bei dėstytojos Ramunės Bandzienės pranešimas apie cenzūros istoriją.
Kalbėdama apie laisvo žodžio reikšmę, studentė akcentavo: „Man, kaip Lietuvos pilietei ir būsimai žurnalistei, žodžio laisvė yra labai svarbi. Džiaugiuosi, kad turime galimybę kalbėti, skaityti ir skelbti informaciją savo gimtąja kalba.“
Labiausiai studentei įsiminė socialinės antropologijos magistro, baltų kultūros tyrinėtojo Juliaus Reinikio pranešimas apie tautinę tapatybę, žmogaus egzistenciją ir žurnalisto misiją kovoti už tiesą.
Konferencijos pabaigoje tiek dėstytojai, tiek studentai vieningai sutarė, kad laisvas žodis nėra tik teisė kalbėti, bet ir atsakomybė už skleidžiamą informaciją, pagarba istorijai bei nuolatinis siekis išsaugoti tautinę ir kultūrinę atmintį.
Projektas „Atžalynas“ portale https://www.kl.lt (2025) dalinai finansuojamas iš „Medijų rėmimo fondo“, skirta suma 10 000 eurų.
