Tarptautinių iššūkių link: vietos Europos finale

Įvyko penktasis Pasaulinės robotų olimpiados (WRO) nacionalinis etapas, subūręs talentingiausius jaunuosius robotikos entuziastus iš visos Lietuvos.
Šių metų tema – „Robotai kultūros pasaulyje“ kvietė dalyvius ieškoti inovatyvių sprendimų, kaip robotai gali padėti formuoti, saugoti ir puoselėti meną bei kultūrą šiuolaikiniame pasaulyje.
Į varžybas vyko 17 Klaipėdos universiteto (KU) STEAM centro mokinių, kurie ne tik pasisėmė neįkainojamos patirties, motyvacijos ir įspūdžių, bet ir grįžo su įspūdingais laimėjimais: iškovotomis taurėmis ir net dviem kelialapiais į Europos finalą Kroatijoje.
Mokinius ne vienerius metus kryptingai rengia ir treniruoja Gediminas Gricius.
Pasak jo, varžybose netrūko jaudulio, ne viskas klostėsi taip, kaip buvo tikėtasi, tačiau didžiausia vertė – galimybė mokytis iš patirties ir augti po kiekvieno iššūkio.
„Džiaugiuosi šiandienos pergalėmis, didžiuojuosi mokinių darbu ir jau pradedame ruoštis WRO Europos finalui“, – teigė G. Gricius.
Rezultatai skirtingose kategorijose: ROBOMISSION ELEMENTARY – 2 vieta ir kelialapis į Europos finalą – KU STEAM First, 3 vieta – KU STEAM Innovators ir 4 vieta – KU STEAM Team.
ROBOMISSION JUNIOR kategorijoje 7 vietą pelnė KU STEAM Engineers komanda.
FUTURE ENGINEERS kategorijoje 1 vieta ir kelialapis į Europos finalą atiteko KU STEAM Pinkies, o 3 vieta – KU STEAM Hot Glue komandai.
Pasiekti rezultatai – reikšmingas nuoseklaus pasirengimo, komandinio darbo ir inžinerinio mąstymo įvertinimas.
Šios pergalės prisideda prie jaunųjų talentų ugdymo stiprinimo ir žymi svarbų žingsnį tarptautinių iššūkių link.
Projektas „Atžalynas“ portale https://www.kl.lt (2025) dalinai finansuojamas iš „Medijų rėmimo fondo“, skirta suma 10 000 eurų.
