 Tarptautinių iššūkių link: vietos Europos finale

2026-05-08 16:38 diena.lt inf.

Klaipėdos universiteto STEAM centro mokiniai WRO nacionaliniame etape iškovojo dvi vietas į Europos finalą Kroatijoje ir parvežė ne vieną apdovanojimą. Jaunieji inžinieriai sužibėjo tarp stipriausių šalies komandų, paversdami kūrybiškas robotikos idėjas pergalėmis.

Pasiekimas: KU STEAM centro jaunieji inžinieriai keliauja į WRO Europos finalą Kroatijoje. / KU nuotr.

Įvyko penktasis Pasaulinės robotų olimpiados (WRO) nacionalinis etapas, subūręs talentingiausius jaunuosius robotikos entuziastus iš visos Lietuvos.

Šių metų tema – „Robotai kultūros pasaulyje“ kvietė dalyvius ieškoti inovatyvių sprendimų, kaip robotai gali padėti formuoti, saugoti ir puoselėti meną bei kultūrą šiuolaikiniame pasaulyje.

Į varžybas vyko 17 Klaipėdos universiteto (KU) STEAM centro mokinių, kurie ne tik pasisėmė neįkainojamos patirties, motyvacijos ir įspūdžių, bet ir grįžo su įspūdingais laimėjimais: iškovotomis taurėmis ir net dviem kelialapiais į Europos finalą Kroatijoje.

Mokinius ne vienerius metus kryptingai rengia ir treniruoja Gediminas Gricius.

Pasak jo, varžybose netrūko jaudulio, ne viskas klostėsi taip, kaip buvo tikėtasi, tačiau didžiausia vertė – galimybė mokytis iš patirties ir augti po kiekvieno iššūkio.

„Džiaugiuosi šiandienos pergalėmis, didžiuojuosi mokinių darbu ir jau pradedame ruoštis WRO Europos finalui“, – teigė G. Gricius.

Rezultatai skirtingose kategorijose: ROBOMISSION ELEMENTARY – 2 vieta ir kelialapis į Europos finalą – KU STEAM First, 3 vieta – KU STEAM Innovators ir 4 vieta – KU STEAM Team.

ROBOMISSION JUNIOR kategorijoje 7 vietą pelnė KU STEAM Engineers komanda.

FUTURE ENGINEERS kategorijoje 1 vieta ir kelialapis į Europos finalą atiteko KU STEAM Pinkies, o 3 vieta – KU STEAM Hot Glue komandai.

Pasiekti rezultatai – reikšmingas nuoseklaus pasirengimo, komandinio darbo ir inžinerinio mąstymo įvertinimas.

Šios pergalės prisideda prie jaunųjų talentų ugdymo stiprinimo ir žymi svarbų žingsnį tarptautinių iššūkių link.

Projektas „Atžalynas“ portale https://www.kl.lt (2025) dalinai finansuojamas iš „Medijų rėmimo fondo“, skirta suma 10 000 eurų.

