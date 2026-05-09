Atrodo nekalti, bet yra mirtini: 10 nuodingiausių gyvūnų pasaulyje

Nuodingiausias padaras Žemėje – rūšių sąrašas
Šiame sąraše yra gyvūnų, vabzdžių, žuvų ir paukščių, kurie įvairiais būdais naudoja nuodus, kad išgyventų savo aplinkoje.
Nuodingosios medlaipinės (Dendrobatidae)
Mažos, ryškiaspalvės varlės iš Centrinės ir Pietų Amerikos. Viena iš jų rūšių, auksinė medlaipinė, yra nuodingiausias gyvūnas sausumoje. Kelių lašų jos nuodų pakanka, kad vienu metu nužudytų kelis žmones. Jos pačios toksinų nesintetina, o gauna juos iš maisto (skruzdėlių, erkių, vabzdžių) ir kaupia savo kūne.
Rupūžė aga (Rhinella marina)
Didelė rupūžė, kilusi iš Amerikos, tapo pavojinga invazine rūšimi, ypač Australijoje. Kai joms gresia pavojus, jos per odos liaukas išskiria bufotoksiną – tirštą, toksišką sekretą. Natūralioje buveinėje plėšrūnai prisitaikė prie šių nuodų, tačiau naujuose regionuose jie dažnai būna mirtini.
Flambojantinė sepija (Metasepia pfefferi)
Mažas, bet labai toksiškas galvakojis moliuskas. Kai joms gresia pavojus, jos smarkiai keičia spalvą, parodydamos ryškias įspėjamąsias spalvas. Jos raumenyse yra stiprių toksinų, kurie gali būti pavojingi plėšrūnams ir kurių stiprumas prilygsta mėlynžiedžio aštuonkojo nuodams. Net pavojingiausi pasaulio gyvūnai gali pavydėti šios sepijos mirtingumo.
Ilgadantės gyvatės (Rhabdophis)
Mažos gyvatės, laikomos vienomis iš nedaugelio tikrai nuodingų gyvačių. Jos kaupia toksinus iš rupūžių, kurias valgo, ir išlaiko juos savo organizme. Įkandamos arba patyrusios stresą, jos gali išskirti nuodus per liaukas, derindamos pasyvią ir aktyvią gynybą.
Dvispalvis pitohas (Pitohui dichrous)
Vienas iš retų nuodingų paukščių, kilęs iš Naujosios Gvinėjos. Jo plunksnos, oda ir vidaus organai turi batrachotoksino, nors paukštis pats šių nuodų negamina, o gauna iš vabzdžių, kuriuos valgo. Ryški spalva siejama su evoliuciniais gynybos mechanizmais.
Nuodingiausi gyvūnai – rūšių sąrašas
Dabar panagrinėkime penkis gyvūnus, kurie žudo žmones ne užpuldami, o priešingai – būdami suvalgomi dėl nežinojimo ar neatsargumo.
Grenlandijos ryklys (Somniosus microcephalus)
Giliavandenis ryklys, kurio toksiškumas yra biocheminis, o ne gynybinis. Jo audiniuose yra trimetilamino oksido – medžiagos, kuri padeda jam išgyventi itin didelį slėgį ir šaltį. Tačiau jo mėsa yra toksiška žmonėms be specialaus apdorojimo. Beje, tai yra vienas ilgiausiai gyvenančių stuburinių – iki 400 metų.
Monarchinis drugelis (Danaus plexippus)
Gerai žinomas migruojantis drugelis, kurio vikšrai minta nuodinga karpažole. Toksinai (kardenolidai) kaupiasi organizme ir daro vabzdį nevalgomą plėšrūnams. Patys monarchai išsiugdė genetinį atsparumą šioms medžiagoms.
Keturdantės pūsliažuvės (Tetraodontidae)
Žuvis, turinti galingą apsaugą: ji gali išsipūsti, todėl ją sunku pagauti, be to, joje yra tetrodotoksino. Šis neurotoksinas blokuoja nervinius signalus ir gali būti mirtinas žmonėms net ir mažomis dozėmis. Nepaisant to, kai kuriose šalyse kruopščiai paruoštos keturdantės pūsliažuvės vartojamos kaip delikatesas.
Skaudvabaliai (Meloidae)
Didelė vabzdžių šeima, išskirianti kantaridiną – medžiagą, kuri sukelia nudegimus ir audinių pažeidimus. Net ir po mirties vabalas išlieka pavojingas: gyvuliams jį prarijus, jis gali būti mirtinas. Kai kurios rūšys savo ryškią spalvą naudoja kaip įspėjimą.
Bisa vėžlys (Eretmochelys imbricata)
Jūrinis vėžlys, kaupiantis toksinus iš kempinių ir kitų jūros organizmų. Šios medžiagos vėžliui yra nekenksmingos, tačiau jo mėsa yra pavojinga žmonėms. Apsinuodijimas, susijęs su vėžlių vartojimu, vadinamas chelonitoksikoze ir gali būti mirtinas.
