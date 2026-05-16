Audrius parodė kitą socialinių tinklų pusę – Lapytė ir Korolienė užkariavo internautų širdis

Jo kuriami vaizdo įrašai su katyte Koroliene ir šunyte Lape sulaukė neregėtos sėkmės. Dėl šių keturkojų Audriaus profilį pradėjo sekti tūkstančiai žmonių, publikuoti įrašai sulaukia šimtatūkstantinių peržiūrų, komentarų skiltis prisipildo šviesių ir šiltų žodžių, padėkų.
It du vandens lašai
Audriaus ir jo žmonos Aušros namuose katė Korolienė karaliauja jau apie dešimtmetį. Kaip pats sako, jos vardas puikiai dera prie charakterio.
Prieš kelerius metus Korolienei teko pratintis prie naujos draugijos – į namus atkeliavo nedidukė šunytė Lapė.
Gulėdamas ligoninėje, Audrius interneto platybėse pamatė gyvūnų prieglaudos skelbimą. Jį lydėjo nuotrauka su prierašu, kad kalytė ieško šeimos.
Ekrane pamatytas vaizdas Audrių privertė krūptelėti – šunytė buvo it du vandens lašai panaši į jo jau anapilin iškeliavusį šuniuką Zapą.
Zapukas taip pat buvo priglaustas. Audriaus žmona Aušra, eidama į darbą, prie vieno alubario pastebėjo besiblaškantį šuniuką. Jį vėliau parsinešė namo, pavadino mylimo kompozitoriaus Franko Zappos garbei. Visi drauge praleido penkiolika ar šešiolika metų.
Zapai iškeliavus į vaivorykštės šalį, namuose atsirado tuštuma, kurią Audriui norėjosi užpildyti. Todėl, feisbuke pamatęs Lapytės nuotrauką, iškart suplanavo vizitą į prieglaudą. Be to, jam labai norėjosi Lapytę pamatyti gyvai. Vyras netikėjo, kad gali egzistuoti du tokie panašūs gyvūnai.
„Pagal spalvą, ūgį – vienas prie vieno. Jie buvo kone identiški. Tik nuvažiavę į vietą pamatėme, kad Lapytės snukutis ilgesnis. Kadangi ji mergaitė, ji buvo ir smulkesnė“, – pirmą pažintį prieglaudoje prisiminė A. Skačkauskas.
Manė, kad nieko nebus
Abejonės dingo jau po pirmo akių kontakto. Aušra ir Audrius apsisprendė, kad šunytė prieglaudoje nepasilks. Tačiau buvo vienas bet. Lapė nieko neprisileido artyn.
„Dar prieglaudoje ji mums šiepė dantis, visiškai neprisileido. Aušrytė bandė keliais atsargiai prieiti, bet tai nepadėjo. Žmona atsisuko į mane klausiamu žvilgsniu... Manė, kad nieko nebus. Tačiau prieglaudoje dirba labai geri savanoriai. Jie išmano šunų psichologiją, tad ramiai paėmė Lapę ir padavė mums į rankas. Lapė prisiklijavo prie krūtinės, kaip čia buvusi“, – lengviau atsikvėpė Audrius.
Nieko neplanuoju iš anksto, viską darau intuityviai, čia ir dabar. Jei galvoje gimsta fantastinė, šiek tiek kreivoka pasaka, ir matau, kad Lapytė nusiteikusi filmuotis, viską įamžinu.
Dėmesio vengia
Tą pačią dieną trijulė išvažiavo į Panevėžį.
Audriaus nuojauta kuždėjo, kad pirmieji Lapės namai galėjo būti daugiabutyje.
„Iš individualių namų paimti šunys ar tie, kurie gyveno prie būdos, iš pradžių nesupranta, kaip lipti laiptais. O ji tiesiog užstriksėjo ir sustojo prie mūsų durų“, – išsyk į išskirtinį Lapytės bruožą dėmesį atkreipė naujasis jos šeimininkas.
Internete Lapytė tirpdo tūkstančių internautų širdis, bet gyvą jų dėmesį nelabai mėgsta.
Audrius pasakojo sykį su socialinių tinklų žvaigžde išsiruošęs į turgų. Miestiečiai iškart atpažino išgarsėjusią šunytę, panoro su ja pasilabinti. Tačiau Lapytė tik susigūžė ir pasislėpė už savo šeimininko kojų.
„Pradėjo šiepti dantis. Neleido niekam jos glostyti. Manau, ankstesniuose namuose žmonės jai padarė kažką blogo“, – priežasčių, kodėl Lapytė iki šiol sunkiai prisileidžia svetimus, ieško A. Skačkauskas.
Netikėta sėkmė
Audrius socialiniuose tinkluose ne kartą rodė kitą namų valdovę – katytę Korolienę. Jos įrašai taip pat buvo populiarūs, bet nesulaukė tokios didelės sėkmės.
Lapytei pritraukti gerbėjų pavyko kur kas greičiau.
Kartą Audrius nufilmavo Lapytę, jaukiai įsitaisiusią lovoje, galvą padėjusią ant pagalvės. Kol ši ramiai snūduriuoja, fone šeimininkas ramiu balsu pasakoja, kad mažylei nereikia nei į darbelį, nei į mokyklėlę, tad galima ilsėtis.
„Mokytojai paskambinsiu ir pasakysiu, kad tau išeiginė, tu sergi“, – klausdamas, kokios arbatėlės nori Lapė, šmaikštavo A. Skačkauskas.
Įrašą įkėlė į platformą „TikTok“ ir apie jį pamiršo. Tačiau vėliau pamatė, kad filmukas per kelias dienas „susprogdino internetą“, sulaukė daugiau nei 0,5 mln. peržiūrų ir daugybės reakcijų.
Nieko neplanuoja
Pamatęs, kad jaunajai kartai toks turinys įdomus, ir pagavęs azartą, Audrius vis dažniau pasirodydavo su Lapyte.
Vienuose įrašuose jis jai švelniai sekė pasakas prieš miegą, kituose rodė, kaip ji netveria savame kailyje šeimininkui grįžus namo, dar kituose drauge su Lape šoko ir dainavo, o kartais kantriai įtikinėdavo, jog panelėms reikia kirptis nagus, kad būtų gražesnės.
„Man patinka pakvailioti. Nedarau to dėl sekėjų ar reklamos. Man tiesiog smagu. Pastebiu, kad taip pasaulis pasidaro linksmesnis. Tad kodėl to nedaryti? – retoriškai klausia Audrius. – Nieko neplanuoju iš anksto, viską darau intuityviai, čia ir dabar. Jei galvoje gimsta fantastinė, šiek tiek kreivoka pasaka, ir matau, kad Lapytė nusiteikusi filmuotis, viską įamžinu. Būna ir taip, kad ji nenori filmuotis, todėl abu turime susiderinti savo menines bangas. Nieko nerepetuojame, kaip išeina – taip.“
Skiedžia pasaulį gerumu
Panevėžietis įsitikinęs, kad Lapytės ir Korolienės tandemas yra bent mažytė atsvara socialinius tinklus ir žiniasklaidą užpildžiusiam negatyvui.
„Mes su Lapyte ir Koroliene galvojame, kad pasaulį reikia atskiesti gerumu. Man parašė viena lietuvė, gyvenanti Australijoje. Ji daug metų nesilankė Lietuvoje, mūsų šalį matė tik portaluose. Gražių dalykų ten, neslėpkime, mažai. Ji sakė, kad, pamačiusi mūsų įrašus, panoro grįžti gyventi į Lietuvą“, – prasitarė Audrius.
Vyras negaili gražių žodžių kauniečiams. Atvykęs į laikinąją sostinę ir išlipęs degalinėje jis iškart sulaukė dėmesio. Keli miestiečiai drąsiai prie jo priėjo, paspaudė ranką ir padėkojo už širdį šildančius filmukus. „Kauniečiai labai myli šunis. Nemažai jų man parašo, padėkoja“, – šyptelėjo A. Skačkauskas.
Atveža dovanų
Anksčiau Audrius dirbo žurnalistu, bet su sveikata susijusios problemos ir priklausomybės privertė keisti gyvenimo kryptį, teko pačiam susikurti darbo vietą. Dabar vyras prekiauja sendaikčių krautuvėlėje. Žmonės čia užsuka ne tik išskirtinių daiktų: jie atneša dovanų Lapei, perduoda jai linkėjimų.
Lauktuvių Lapė gauna tiek, kad viena nesuvalgo, todėl Audrius dažnai grįžta ten, kur savo lepūnėlę ir surado, – į Panevėžio gyvūnų globos draugiją.
„Žmonės man netgi siunčia pinigų, atveža maisto, kad viską perduočiau prieglaudai. Esu tarsi tarpininkas. Tačiau visada siūlau į prieglaudą kreiptis patiems. Žinoma, man nesunku padėti. Surenku daugiau maisto, nuvežu, nufilmuoju, o paskui įkeliu filmuką“, – Audrius kiek įmanydamas stengiasi padėti prieglaudai, iš kurios ir pasiėmė socialinių tinklų žvaigždę.
Atsako nė negalvojęs
Nors Lapytė tapo tikra nuomonės formuotoja, nosies nė kiek neužrietė. Nekrečia ir jokių eibių. Audrius ją vadina tobula: namuose ji nėra nieko apgraužusi ar sugadinusi. Lapytė su šeima važiuoja atostogauti, ne kartą lankėsi Jūrmaloje.
Paklaustas, ar įsivaizduoja gyvenimą be augintinių, Audrius nė nemirktelėjęs pateikia kategorišką atsakymą.
„Ne, nuo mažens norėjau šuns. Dvyliktojo gimtadienio proga man padovanojo šuniuką. Nuo to laiko mane visada lydi gyvūnai. Jei ne šuo, tai katė. Norėčiau dar vieno augintinio, bet kol kas neturime galimybių. Turėti augintinių – labai gera“, – šilta ir pozityvia nata pokalbį baigė A. Skačkauskas, Lapės ir Korolienės šeimininkas.
