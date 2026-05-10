Burbiškio dvaras skęsta tulpių žieduose: lankytojams blogas oras – nė motais

Burbiškio dvare – žydinčių tulpių jūra. Skirtingos spalvos, skirtingos formos, bet nė vienos negražios. Visos nuostabios, tad žmonės gėrėtis gėlėmis atvyksta iš visos Lietuvos.
„Oi, ir geltonos tos labai gražios, ir forma labai graži, ir spalvos labai gražios, ir karpytos, visos labai gražios“, – kalbėjo moteris.
„Mes esame šokiruoti, tiek gražių tulpių. Norėtumėme visas surinkti ir išsivežti į Tauragę. Labai gražu, bijūninės gražios, mažos gražios, viskas labai gražu“, – sakė kita pašnekovė.
„Man baltos su žalsvu atspalviu labai gražu. Turiu daug, bet tokių dar neturiu“, – pasakojo kita moteris.
„Viskas labai gražu, tiesiog kaip jūra kokia banguojanti, man labai patinka. Man patinka geltonos tulpės, tai aš ten „prisifotkinau“, – šypsojosi lankytoja.
Visas LNK reportažas – vaizdo įraše:
Anot dvaro sodininkės, šiemet visi ieško trijų naujų veislių.
„Tai yra nacionalinės Pabaltijo veislės. Ką tai reiškia? Tai yra latvių „Rīgas barikādes“, išvesta Olandijos selekcininkų, bet skirta Latvijos nepriklausomybės atkūrimui, ir taip pat net dvi lietuviškos – „Alma Adamkienė“ ir „Gintarinė Lietuva“, – aiškino sodininkė Anastasija Ruta Abukauskaitė.
Nors tulpių žydėjimo festivaliui organizatoriai ruošiasi daugiau nei pusmetį, šiemet žydėjimas – kaip užsakytas.
„Vienais metais buvome, tai buvo beveik peržydėję, tai nebuvo efekto, o dabar tai įspūdingai“, – sakė moteris.
Dėl šalto pavasario būtent dabar stebimas pats gėlių žydėjimo pikas.
„Žydi tolygiai ir ankstyvosios, ir vidutinio ankstyvumo, jau pradeda žydėti ir vėlyvosios. Esame tikrai labai dėkingi, kad prieš savaitę buvo saulėta savaitė. Už tai gamtai, kad per šventę turėtumėt nuostabų vaizdą“, – kalbėjo A. R. Abukauskaitė.
Nors šilumos mažai, tačiau lankytojams tai nė motais. Džiaugiasi tulpių žiedais. Sako, nėra blogo oro, yra tik netinkama apranga.
Šiemet šventė jubiliejinė – skaičiuoja jau 25-uosius metus.
„Tulpes muziejuje auginame nuo 1996 metų. Pirmoji šventė įvyko 1999 metais, su kelių metų pertrauka dėl pandemijos. Žinome, kad yra lankytojų, kurie nepraleido nė vienos šventės ir lankosi visus 25 metus“, – teigė Daugyvenės kultūros istorijos muziejaus-draustinio direktorė Laura Prascevičiūtė.
Tad dėl jubiliejaus ir naujų tulpių šiemet daugiau. Pagal XX amžiaus tradicijas klombuose ir lysvėse susodintų tulpių dvaras skaičiuoja jau daugiau nei pusšešto šimto.
„Tulpių pasipildėme lyginant su 24-ąja švente – daugiau nei 60 naujų veislių. Pavyko šiemet ir Lietuvoje išvestų veislių įsigyti bei pasisodinti gėlyne“, – pasakojo L. Prascevičiūtė.
„Žmonės patys stebisi, kad ir tamsios yra kelių formų, kelių aukščių, pilnažiedės, tuščiažiedės. Tikrai stengiamės, nes visame pasaulyje yra tik 2,5 tūkst. veislių, tai mes jau tokį penktadalį esam surinkę, užtat džiuginam visus“, – sakė A. R. Abukauskaitė.
O tarp madingiausių šio sezono gėlių spalvų – rožiniai atspalviai ir ugninė oranžinė.
Naujausi komentarai