Burbiškio dvare vyks tulpių žydėjimo šventė

Renginys prasidės vidurdienį, jo metu dvaro erdvėse bus galima pamatyti parodas, istorinius kostiumus, pasiklausyti muzikos, apsilankyti tautodailininkų bei kulinarinio paveldo mugėje.
Dvaro parke taip pat bus eksponuojami senoviniai automobiliai, pagaminti iki 1940 metų, veiks muzikinių dėžučių, gramofonų ir patefonų paroda, dailės bei keramikos ekspozicijos.
Organizatorių teigimu, gėlyne ir parke šiuo metu auga 573 veislių tulpių kolekcija.
„Muziejaus sukaupta tulpių kolekcija tokia gausi, kad kas kartą, apsilankius dvare, laukia vis kitos pražydusios veislės, formos, spalvos, tad šventė tęsis tol, kol žydės tulpės“, – rašoma kvietime.
Tulpės Burbiškio dvare – ilgametė tradicija, pavasarinės gėlės čia žydėjo ir XX amžiaus pradžioje.
Idėja atgaivinti dvaro gėlyną kilo muziejaus įkūrėjui, ilgamečiam direktoriui Egidijui Prascevičiui. Pirmosios tulpės buvo pasodintos 1995 metais, dabar kolekcijoje skaičiuojama apie pusė tūkstančio tulpių veislių.
Burbiškio dvaro sodyba su parku priklauso savivaldybės Daugyvenės kultūros istorijos muziejui-draustiniui, čia veikia Burbiškio dvaro istorijos muziejus.
