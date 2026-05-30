 Didžiųjų apuokų jaunikliai – jau laisvėje

Didžiųjų apuokų jaunikliai – jau laisvėje

2026-05-30 10:00 diena.lt inf.

Praėjusią savaitę į Lietuvos gamtą paleisti du jauni didieji apuokai (lot. Bubo bubo), išperėti ir užauginti Lietuvos zoologijos sode. Šios nykstančios paukščių rūšies išsaugojimu zoologijos sodas rūpinasi jau penkiolika metų. Per tą laiką išauginti, adaptuoti ir drauge su partneriais į laisvę paleisti 28 didieji apuokai.

Išskrido: didieji apuokai patys nusprendė, kada palikti adaptacinį voljerą.
Išskrido: didieji apuokai patys nusprendė, kada palikti adaptacinį voljerą. / Lietuvos zoologijos sodo nuotr.

„Šiemet į gamtą paleisti pernai pavasarį zoologijos sode išsiritusių didžiųjų apuokų patinas ir patelė. Paukščiai į natūralią aplinką perkelti naudojant minkštąjį paleidimo būdą. Kurį laiką apuokai gyveno Šiaulių rajone įrengtame ir natūraliai aplinkai pritaikytame adaptaciniame voljere. Vėliau paukščiai patys pasirinko išskridimo laiką, o pirmosiomis dienomis pritrūkę pašaro dar galėjo sugrįžti“, – pasakoja zoologijos sodo atstovė Rasa Mikuličienė.

Abu apuokai paženklinti žiedais, jiems uždėti GPS siųstuvai, kad būtų galima juos stebėti, rinkti duomenis, svarbius tolesnei šios į Lietuvos raudonąją knygą įrašytos rūšies apsaugai. Adaptacijos laikotarpiu paukščius prižiūrėjo ir toliau stebi asociacija „Ekosistemų apsaugos centras“.

Siekiama, kad paukščiai gerai įsitvirtintų gamtoje, sudarytų naujas poras. Vienas sėkmingiausių pavyzdžių – Šiaulių Pietinia apuokų pora, kurią sudaro galbūt zoologijos sodo arba asociacijos nelaisvėje išaugintas ir vėliau paleistas patinas bei iš Šveicarijos zoologijos sodo atvežta ir į laisvę paleista patelė.

„Didieji apuokai atlieka svarbų vaidmenį ekosistemoje. Jie reguliuoja graužikų ir kitų smulkių gyvūnų populiacijas, palaiko biologinę pusiausvyrą ir netiesiogiai prisideda prie ligų plitimo mažinimo“, – pažymi R. Mikuličienė.

Šiems retiems paukščiams išlikti trukdo nykstančios buveinės, žmonių trikdymas perėjimo metu ir įvairios kitos su žmogaus veikla susijusios grėsmės. Didžiųjų apuokų jaunikliai neretai žūsta nuo plėšrūnų, atsitrenkę į neizoliuotus elektros linijų laidus, o dėl nedidelio šių paukščių skaičiaus ir fragmentiško paplitimo mūsų šalyje populiaciją atkurti yra sudėtinga.

Šiame straipsnyje:
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nykstančios paukščių rūšys

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