Grybautojai atskleidė, kur ieškoti bobausių

Apie tai plačiau pasakojo grybautoja Anna Mangirdienė.
– Kada grybavote, kiek grybų jums pavyko prisirinkti?
– Tam labai stebiu orus, nes tik pašyla ir turėtų praeiti kažkiek šiltų dienų. Ir drėgmė labai svarbi, nes jeigu sausa, tai grybams nėra iš ko dygti. Jeigu būna drėgmės ir šilumos, tada jau galiu važiuoti į medžioklę, nes taip vadinu bobausių rinkimą. Tai yra gryna medžioklė.
– Ir kiek pavyko jums prisirinkti?
– Nedaug, tikrai nedaug. Buvau prieš dvi savaites – tai dar nelabai buvo. Bet dabar buvo šalnos, sniegas, tai grybukai laukia savo dienos, kada išlįsti į šviesą. Ir vienas kitas drąsesnis jau ateina pas mus. Bet manau, po savaitgalio, jeigu žada 20 laipsnių šilumą, tai jau galima bus tikėtis ir didesnio derliaus.
– Ar pernai tokiu laikotarpiu buvo daugiau grybų?
– Tikrai taip, su vaiku labai mėgstame juos medžioti.
– Ir ką jūs darote su laimikiu? Skanaujate?
– Čia toks labiau delikatesas, nes grybas, aišku, drąsiems. Daug kas, kas nežino, kaip gaminti, bijo, ir tikrai gerai daro. Reikia mokėti juos paruošti. Jų yra keleto rūšių, bet visada reikia tikėtis blogesnio varianto ir geriau nuvirti dažniau negu nepakankamai išvirti. Ir jie labai skanūs kepti su svogūnėliu ir su grietinėle – čia pasaka. Kas yra ragavęs, tas tikrai patvirtins, kad tinkamai paruošti bobausiai tikrai yra labai geras grybas.
– Ir nebijote valgyti, niekada nėra nieko atsitikę?
– Ne, nes žinau, ką su jais darau. Yra du svarbūs dalykai. Vienas – tai yra išgaruojantys toksinai. Antras – smėlis. Kuo dažniau praplaunate, praskalaujate, kuo atidžiau apačią pasitikrinate, tuo mažesnė tikimybė tarp dantų pajausti girgždantį smėlį.
– O apskritai, kuriose vietose galima rasti daugiausia bobausių? Minėjote, kad mėgsta jie iškirstas vietas, ar ne?
– Taip, kirtimuose, kur geriausia būtų kokių dvejų ar trejų metų, gan šviežiai, bet ne vakar, taip sakant. Yra senesni kirtimai, kur jie mažesni, visų pirma, ne tokie dideli. Jiems, matyt, jau neužtenka medžiagų, ir jų mažiau randama. Tai faktiškai bobausių grybautojai turi medžioti naujus kirtimus, o kiek žinome, jų vis daugiau, tai, manau, bobausių dar bus. Mums tai yra pramoga. Tai yra bendravimas su mišku, kvėpavimas grynu oru ir, kas man, kaip mamai, svarbu, edukacija vaikams. Gaila, ne visi trys vaikai mėgsta grybauti pas mane, bet turiu vieną ypatingą vaiką, kuriam visada smagu važiuoti su manimi į mišką.
