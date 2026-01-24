Kaišiadorių rajone atkuriama sovietmečiu sunaikinta pelkė – Dabravolės durpynas

Kaip šią savaitę pranešė Valstybinių miškų urėdija (VMU), atėjus tinkamiems orams, šią žiemą prasidės atkūrimo darbai, jų metu planuojama šalinti sumedėjusią augaliją, o ją išgabenus, bus vykdomi tvenkimo darbai.
Tikimasi, kad tai padės sugrąžinti vandenį į šlapynę ir tokiu būdu atkurti sovietmečiu sunaikintą gamtos buveinę bei sumažinti gaisrų riziką joje.
Tikimasi išsaugoti biologinę įvairovę
Pelkė buvo nusausinta sovietmečiu, pakeistas ir jos pavadinimas – Žaliasis raistas tapo Dabravolės durpynu.
Lietuvai atgavus nepriklausomybę, nusausintas ir pažeistas durpynas nebuvo eksploatuotas, tačiau žmogaus ūkinės veiklos pažeista ekosistema nebeatsikūrė. Pelkės atkūrimo darbai bus užbaigti šiais metais, vietos bendruomenė kelia klausimus ir dėl istorinio pavadinimo sugrąžinimo.
Pasak VMU, šiuo metu Dabravolės durpynas yra apleista teritorija su sparčiai degraduojančiu durpės sluoksniu.
Durpyno atkūrimo darbai yra Europos Sąjungos finansuojamo projekto dalis, jį įgyvendina VMU, Pelkių atkūrimo ir apsaugos fondas bei Vytauto Didžiojo universitetas.
„Projekto veiklos prisidės prie to, kad juodas ir menkaverte augalija kiek apaugęs Dabravolės durpynas taps funkcionuojančia pelkine ekosistema. Vietoje vartojamas Žaliojo raisto vardas vėl tiks šiai teritorijai, kurioje susidarys palankios sąlygos formuotis pelkinėms buveinėms su žalia kiminų danga“, – teigia VMU projektų koordinatorė Ugnė Užtupienė.
Pasak specialistės, ši teritorija patenka į VMU atrinktus reprezentatyvius plotus, kurie skirti ne ūkinei veiklai plėtoti, o biologinei įvairovei išsaugoti.
„Darbai orientuoti būtent į tai, kad būtų sudaromos palankios sąlygos biologinei įvairovei“, – teigia ji.
Pelkės atkūrimo darbus įgyvendins Pelkių atkūrimo ir apsaugos fondo gamtininkai bei pelkėtyros specialistai bei VMU miškininkystės ir gamtosaugos specialistai.
„Vykstant klimato kaitai, vanduo darosi svarbesnis nei bet kada anksčiau. Ir žmogui, ir gyvūnams, daugelio paukščių ir gyvūnų rūšių išlikimas šiandien priklauso nuo to, kiek pelkių ir kaip greitai sugebėsime atkurti. Žmogui, gyvenančiam nenumatytų stichijų laikmečiu, taip pat vertinga turėti šalia namų tokią gyvą kempinę, kuri sugeria vandens perteklių liūčių metu, jį išvalo nuo taršos ir atiduoda per sausras“, – teigia fondo direktorius Nerijus Zableckis.
Nusausintų durpynų gaisrai yra dažni tiek Lietuvoje, tiek visoje Europoje. Anot N. Zableckio, tokios teritorijos yra itin gaisringos, gaisras gali kilti tiesiog numetus nuorūką, ugnis itin greitai plinta, o ją visiškai užgesinti dažnai nepavyksta ištisas savaites.
„Tamsiosios durpės dar visai neseniai buvo tikslingai kasamos deginimui, tai galite įsivaizduoti, koks yra sausų durpių degumas. Kai nelaimės vyksta kitur, žmogus dažnai galvoja, kad jam taip nenutiks, bet gyvenant šalia nusausinto durpyno, taip galvoti yra tas pats, kas rūkyti sėdint ant parako statinės“, – sako jis.
Iki 2050-ųjų tikisi atkurti reikšmingiausias pelkes
Žaliojo raisto atkūrimui buvo parengtas projektas – atlikti skaičiavimai, kuriais numatyta, kokiose vietose ir kiek kils vandens lygis.
Teigiama, kad darbai bus atliekami keliant vandens lygį pačiame pelkės centre. Anot N. Zableckio, todėl augalija bus šalinama ne visur, o tik ten, kur planuojamas didžiausias vandens lygio kilimas.
N. Zableckis pabrėžia, kad kitose teritorijos vietose, kurios yra toliau nuo pelkės centro ir kurių vanduo nepasieks, visa augalija bus palikta.
„Aplink pelkės teritoriją yra įrengti melioracijos sistemai priklausantys grioviai, tačiau darbų metu jie nebus tvenkiami ar ardomi. Vandens lygio kilimas numatomas tik atkuriamos pelkės teritorijoje, todėl gyventojai niekaip nepajaus, kad kažkur pelkės gilumoje tas vanduo pakilo. Na, nebent po kiek laiko atsiras vietos ornitologų būrelis – gal šlapynėje laikui bėgant įsikurs koks retas pelkių paukštis“, – kalbėjo jis.
Teritorijoje bus atliekami specialieji miško kirtimai, kurių metu bus pašalinama pelkei nebūdinga augalija.
Dalis kertamos medienos bus panaudota vietoje atliekamiems tvenkimo darbams – užtvankų ar pylimų stabilizavimui, griovių užvertimui, siekiant užtikrinti, kad konstrukcijos būtų techniškai patikimos ir nekenktų atkuriamoms buveinėms. Likusi medienos dalis bus pašalinama iš teritorijos.
Žaliojo raisto atkūrimo darbai turėtų trukti mėnesį. Stebėti ir vertinti rezultatus mokslininkai tikisi jau pavasarį.
Pasak VMU, iki 2050 metų Lietuva planuoja atkurti visas svarbiausias Lietuvos pelkes.
