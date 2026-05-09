Kuria itin reikalingus vaistus katėms

Tokijuje įsikūręs AIM medicinos institutas penktadienį pateikė prašymą Žemės ūkio ministerijai, kai bandymai parodė, kad vaistas žymiai pailgino sergančių kačių gyvenimą, sakė tyrėjas Toru Miyazaki.
„Dauguma kačių kenčia nuo lėtinės inkstų ligos, o daugelis nugaišta nuo galutinės stadijos inkstų nepakankamumo arba uremijos“, – naujienų agentūrai AFP teigė buvęs Tokijo universiteto profesorius T. Miyazaki.
„Ėmėmės kurti vaistą siekdami įveikti šią situaciją ir palengvinti finansinę ir fizinę naštą tiek katėms, tiek jų šeimininkams“, – sakė jis.
T. Miyazaki tyrimai atsidūrė dėmesio centre prieš penkerius metus, kai jam teko sustabdyti vaisto kūrimą dėl tyrimų finansavimo trūkumo per COVID-19 pandemiją.
Po žiniasklaidos pranešimų 2021–2022 m. jis sulaukė daugybės kačių mylėtojų ir šeimininkų aukų – bendra suma siekė beveik 300 mln. jenų (1,61 mln. eurų).
Lėtinė inkstų liga yra dažna tarp vyresnių kačių, ja serga iki 40 proc. vyresnių nei dešimties metų ir 80 proc. vyresnių nei penkiolikos metų kačių, teigia JAV Kornelio kačių sveikatos centras.
Tai yra „progresuojanti liga, neturinti galutinio išgydymo būdo“, nurodė centras.
Vasarį žurnale „Veterinary Journal“ paskelbtame T. Miyazaki tyrime metus buvo stebima vienuolika gydytų ir penkiolika negydytų kačių.
Gydytų kačių bendras išgyvenamumas siekė nuo 80 iki 83 proc., o negydytų – 20 proc.
Naujausi komentarai