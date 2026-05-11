Lietuvos miškuose – naujos gyvybės metas: svarbiausia netrukdyti jauniklių ramybės

Šernų bandos – gausiausios
VMU Dubravos regioninio padalinio girininko Kęstučio Markevičiaus teigimu, šiuo metu miškuose dažniausiai galima sutikti stirnų, tauriųjų elnių ir šernų jauniklius.
Pasak jo, gausiausių vadų dažniausiai susilaukia šernai – viena vada gali susidaryti iš šešių ar septynių jauniklių, o kartais – ir daugiau.
„Tai vienas nuostabiausių metų momentų – gamtos prabudimas ir naujos gyvybės atsiradimas. Tuo metu visas miškas atgyja“, – sako K. Markevičius.
Jaunikliams svarbiausia – ramybė
VMU specialistas teigia, kad jautriausias laikotarpis laukiniams gyvūnams ir paukščiams prasideda būtent pavasarį ir tęsiasi iki vasaros pradžios. Tuo metu miškininkai stengiasi kuo mažiau trikdyti gyvūnų buveines, o kai kuriose teritorijose ribojamas lankymasis ar uždaromi mažiau naudojami miško keliukai.
Ypatingas dėmesys skiriamas retų paukščių apsaugai. Miškuose stebimos juodųjų gandrų, erelių rėksnių ir kitų jautrių rūšių perimvietės, o teritorijose įrengiami informaciniai ženklai, primenantys lankytojams apie būtinybę netrikdyti gamtos ramybės.
VMU specialistai taip pat nuolat bendradarbiauja su ornitologais, gamtos tyrėjais ir bendruomenėmis, siekdami apsaugoti jautriausias gyvūnų ir paukščių vietas.
Žmonių požiūris į gamtą keičiasi
Pasak miškininko, pastaraisiais metais visuomenės supratimas apie laukinius gyvūnus pastebimai pagerėjo. Jei anksčiau žmonės dažnai bandydavo „gelbėti“ rastus jauniklius, šiandien vis daugiau gyventojų supranta, kad laukinėje gamtoje svarbiausia – netrukdyti.
Specialistai primena, kad radus vieną gulintį stirniuką ar ant žemės tupintį paukščio jauniklį nereikėtų skubėti jo liesti ar perkelti. Tėvai dažniausiai būna netoliese ir jauniklį prižiūri.
Kai kurių gyvūnų populiacijos auga
VMU specialisto teigimu, pastaraisiais metais kai kurių laukinių gyvūnų populiacijos Lietuvoje išlieka stabilios arba didėja. Ypač gausios šiuo metu yra tauriųjų elnių bei vilkų populiacijos, kurios, K. Markevičius vertinimu, yra atsistačiusios.
Tuo metu briedžių populiacija kai kuriuose regionuose išlieka mažesnė, o šernų skaičių pastaraisiais metais stipriai paveikė afrikinis kiaulių maras.
Specialistas pabrėžia, kad laukinių gyvūnų populiacijos nuolat kinta priklausomai nuo ligų, klimato sąlygų, maisto išteklių bei žmogaus veiklos, todėl itin svarbu išlaikyti natūralų balansą ir netrikdyti gyvūnų jautriausiais laikotarpiais.
Kaip elgtis miške?
K. Markevičius ragina lankantis miškuose elgtis atsakingai: nekelti triukšmo, nevaikščioti po tankius jaunuolynus ir vengti artintis prie rastų jauniklių ar lizdų.
Jis taip pat primenama, kad pavasarį ir vasaros pradžioje jautresni tampa ne tik žinduoliai, bet ir paukščiai – išbaidytas paukštis gali ilgam palikti lizdą, o tai kelia pavojų kiaušiniams ar jaunikliams.
Naujausi komentarai