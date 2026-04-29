Mokslininkai įvardijo, kuriuos žmones uodai puola dažniausiai

Mokslininkai paaiškino priežastis, kodėl kraujasiurbiai uodai kai kuriuos žmones kandžioja žymiai dažniau nei kitus. Pasirodo, vabzdžiai kruopščiai pasirenka įkandimo taikinį, remdamiesi daugybe genetinių, fiziologinių ir elgesio veiksnių.
Kas tiksliai vilioja uodus.
Pagrindiniai traukos veiksniai
Pasak Floridos universiteto entomologijos profesoriaus Jonathano Day'aus, svarbiausias orientyras vabzdžiams yra žmogaus išskiriamo anglies dioksido kiekis. Žmonės, kurių medžiagų apykaita greita, gamina daug didesnius jo kiekius, todėl jie tampa pagrindiniu kraujasiurbių taikiniu.
„Kuo daugiau jo išskiriate, tuo patrauklesni esate“, – anglies dioksido poveikį aiškino profesorius J. Day'us.
Be to, uodus traukia ir antriniai signalai: per odą išsiskirianti pieno rūgštis, padidėjusi kūno temperatūra ir net tamsūs rūbai, dėl kurių siluetas tampa ryškesnis.
Kaip pažymėjo Klyvlendo klinikos dermatologė Melissa Piliang, įkandimo rizika didėja dėl fizinio aktyvumo, alkoholio vartojimo, antsvorio ir nėštumo. Be to, nemažai tyrimų patvirtina, kad šiems kraujasiurbiams labiausiai patrauklus yra pirmos grupės (O tipo) kraujas.
Įkandimo ypatybės ir paslėpti pavojai
Visame pasaulyje yra daugiau nei 3,5 tūkst. uodų rūšių. Nors jie skiriasi vienas nuo kito, juos vienija šešios kojos, sparnai ir ilgas straubliukas, kuriuo jie praduria odą. Būdingas jų priartėjimo požymis yra aukštas cypimas, kurį vabzdžiai dažnai skleidžia prie pat ausies.
Įdomu tai, kad tik uodų patelės minta žmogaus krauju, nors šie vabzdžiai paprastai minta augalų nektaru. Įkandimo metu patelės po oda suleidžia seilių, į kurias organizmas reaguoja kaip į alergeną. Organizmas pradeda intensyviai gaminti histaminą, kuris sukelia mums pažįstamą paraudimą, patinimą ir nemalonų niežulį dūrio vietos centre.
Dauguma uodų įkandimų yra tik laikinas nemalonumas, tačiau svarbu prisiminti, kad šie vabzdžiai yra liūdnai pagarsėję mirtinai pavojingų infekcijų, tokių kaip maliarija ir dengės karštligė, platintojai.
Primename, kad mokslininkai pastebėjo dengės karštligės atvejų neįprastuose regionuose, įskaitant Jungtines Valstijas. Remiantis jų išvadomis, ši liga nebėra išskirtinai tropinė, nes šiltesnis klimatas ir dažnesni krituliai sukuria palankias sąlygas ją platinantiems uodams.
