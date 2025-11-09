 Pažįsta savo šeimininko balsą

2025-11-09 15:30 diena.lt inf.

Degu – labai smalsus, protingas, aktyvus, drąsus, vietoje nenustygstantis, dėmesio reikalaujantis gyvūnėlis. Natūralioje aplinkoje šie graužikai gyvena kolonijomis, todėl jie ypač mėgsta bendrauti. Dėl to namuose reikėtų laikyti po kelis.

Išvaizda: savo forma degu primena smiltpelę, tačiau jų snukutis labiau panašus į voverės ar šinšilos.
Aktyvesni ir labiau linkę bendrauti šie graužikai būna pirmąją dienos pusę ir vėlyvą popietę.

Šeimininko rodomas dėmesys degu bus labai malonus. Nepaisant to, kad natūralioje aplinkoje degu yra labai baikštūs, atsargūs ir mėgstantys slėptis, laikomi namuose jie nesunkiai leidžiasi prijaukinami. Šis padarėlis greitai pripranta prie rankų, mėgsta, kai jį glosto ar kutena paausius.

Degu nesunkiai atpažįsta skirtingus garsus ar žmonių balsus. Tai padeda jam pažinti savo šeimininką ar jį nuskriaudusį asmenį.

Didžiulis degu smalsumas gali padaryti rimtų rūpesčių jo šeimininkui. Šiuos gyvūnėlius reikia labai saugoti nuo šunų, kačių ir net dulkių siurblių, nes įsidrąsinę jie gali tiesiog užsinorėti su jais susipažinti iš arčiau. Smalsumo vedamas degu nepraleidžia progos paragauti visko, ką tik randa, todėl geriau nepalikti jo namuose be priežiūros.

Kandžiojasi šie gyvūnai retai. Įkąsti jie gali tik tada, kai juos kas nors labai išgąsdina. Išsigandęs ar nepatogiai pasijutęs graužikas savotiškai cypteli, tuo lyg perspėdamas, kad jam kažkas nepatiko.

