Po žeme praleido beveik dvi paras

Šunytė namuose nesirodė beveik dvi paras. Į neviltį puolusi jos savininkė net susisiekė su įmone, kurios specializacija – gyvūnų paieškos su dronais.
Pati negrįžo
Kraka dingo šių metų balandžio 30 d. Jos šeimininkė Glynis Elgey iš Anglijos (Jungtinė Karalystė) Krakai iki vėlaus vakaro nepasirodžius namuose, pradėjo nerimauti.
Kalbėdama apie savo keturkojės dingimą G. Elgey vos sulaikė ašaras: „Ji visada sugrįždavo, niekada nenuklysdavo per toli, todėl maniau, kad kažkas jai trukdo grįžti.“
Praėjo beveik dvi paros, o Krakos nebuvo nė ženklo.
Žvalgė iš dangaus
Savarankiškos augintinės paieškos buvo bevaisės, todėl G. Elgey paskambino įmonei, kurios specializacija – gyvūnų paieškos iš oro. Jie į dangų kėlė bepilotes skraidykles ir žvalgė teritoriją.
Tačiau net ir tai nedavė jokių rezultatų – nepavyko užčiuopti jokių šunytės pėdsakų. Krakos paieškos prilygo adatos ieškojimui šieno kupetoje.
Tačiau šuns savininkė nenuleido rankų ir drauge su šeima tęsė paieškas ant žemės.
Rado urve
Praėjus 1,5 paros po Krakos dingimo, G. Elgey pradėjo dar kruopščiau šukuoti apylinkes. Atsitiktinai priėjo aukštomis dilgėlėmis apžėlusią vietovę.
Staiga iš po žemių išgirdo gailų, bet tylų inkštimą. Iškart suprato, tai – Kraka. Priėję arčiau jie pamatė iš triušio urvo vos kyšančią šuns leteną. Žmonės puolė šunį atkasti.
Kraka buvo išsekusi, išsigandusi, tačiau svarbiausia – gyva.
„Tada mes pradėjome kasti – viskas, ką matėme, buvo letena. Buvau tokia laiminga, kai ją radome ir kad ji buvo gyva. Kai ją ištraukėme, ji iškart mane pabučiavo. Buvome labai sujaudinti – manėme, kad jos niekada nebepamatysime.“
Tačiau Krakos šeimininkė juokėsi, kad kalytė iš šios sukrečiančios istorijos nepasimokė.
Praėjus vos kelioms dienoms po laimingai pasibaigusių paieškų, ji vėl rausė triušių urvą vėl įkrito. Tik dabar jau pamoką išmoko jos šeimininkai – savo numylėtinės nebepeleidžia iš akių.
