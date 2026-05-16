Prancūzijoje nugaišo į seniausio pasaulyje titulą pretendavęs šuo

Guinnesso (Gineso) rekordų knyga naujienų agentūrai AFP nurodė, kad prieš Lazarui nugaištant ketvirtadienį ji nebuvo gavusi „paraiškos ar su ja susijusių įrodymų“, todėl negali patvirtinti, ar būtent šiam šuneliui priklausė rekordas.
Pasak gyvūnų labdaros organizacijos darbuotojos Anne-Sophie Moyon (En Sofi Mojon), Lazaras, nykštukinio spanielio papijono veislės šunelis stačiomis drugelio sparnus primenančiomis ausimis, gimė 1995 metų gruodžio 4 dieną.
Didžiąją gyvenimo dalį jis praleido su ta pačia šeimininke, bet ji mirė, ir jis atsidūrė labdaros organizacijos prieglaudoje.
29 metų vieniša motina Ophelie Boudol (Ofeli Budol) praėjusį mėnesį prieglaudoje pastebėjo šį už ją vienais metais vyresnį gyvūną.
Iš pradžių ji norėjo rasti augintinį savo motinai, bet galiausiai parsivežė Lazarą namo pas savo devynerių metų sūnų ir dvi kates.
„Jis buvo rastas šalia savo šeimininkės kūno“, – pasakojo ji apie šunelio istoriją.
„Pusvalandį sėdėjau šalia jo, o tada pasakiau: „Klausykite, jei niekas nenori jo pasiimti, aš nieko prieš – svarbu, kad jis sutartų su katėmis“, – naujienų agentūrai AFP sakė O. Boudol.
Lazaras, kurį O. Boudol vadino „mūsų mažuoju seneliu kūdikiu“, nugaišo vos po kelių savaičių.
„Praėjusią naktį jis pradėjo gesti mano glėbyje, – sakė ji. – Jis iškeliavo susitikti su savo pirmąja globėja.“
Būdamas 30 metų ir penkių mėnesių, Lazaras nešiojo sauskelnes, nebegirdėjo ir nebematė bei miegojo beveik visą dieną.
Tačiau O. Boudol teigė, kad jis buvo nuostabaus būdo.
„Jis tikrai turi tokią patrauklią asmenybę“, – anksčiau šią savaitę AFP sakė ji, sūpuodama šuniuką namuose pietryčių Prancūzijos Viji le Pelu miestelyje.
Kai A.-S. Moyon ir jos kolegos sužinojo Lazaro amžių, jie pagalvojo, kad „Lazaras gali būti seniausias pasaulio šuo“, sakė ji.
Jie patikrino jo gimimo datą dviejuose registruose ir juokais užpildė dokumentus, kad užregistruotų jį galimam rekordui, pridūrė ji.
Remiantis Guinnesso rekordų knygos interneto svetaine, portugalų mastifas, vardu Bobi, buvo laikomas seniausiu šunimi. 2023 metais jis nugaišo, kaip pranešama, būdamas 31 metų.
Tačiau 2024 metais atlikus patikrinimą nustatyta, kad nėra pakankamai įtikinamų jo amžiaus įrodymų.
Naujausi komentarai