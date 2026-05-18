Prasideda 2026 metų Lietuvos medžio rinkimai

„Medis yra daugiau nei tik gamtos objektas. Tai istorija, liudijanti vietos praeitį, žmonių gyvenimus, prisiminimus ir net legendas. Siekiama, kad būtų išgirstos ypatingiausių Lietuvos medžių istorijos, o visuomenė dar kartą įvertintų jų reikšmę vietos identitetui“, – teigiama pranešime.
Rinkimus organizuoja Lietuvos arboristikos centras. Dalyvius atrinks speciali komisija, kurią sudarys organizatorių, gamtosauginių bei bendruomeninių organizacijų atstovai.
Pirmojo etapo metu atrankos komisija iš pateiktų paraiškų išrinks iki 12 išskirtinių medžių, kurie pateks į antrąjį etapą. Tuomet sprendimo teisė bus perduota visuomenei – kiekvienas galės prisidėti balsuodamas elektroninėje erdvėje.
Paraiškų teikimas vyks iki birželio 14 dienos. Balsuoti už išskirtinį Lietuvos medį bus galima nuo rugsėjo 14 dienos iki spalio 4 dienos. Rezultatus komisija paskelbs spalio 21 dieną.
2026 metų Lietuvos medis bus paskelbtas iškilmingoje ceremonijoje Seimo rūmuose Vilniuje.
Išrinktas medis atstovaus Lietuvai 2027 metų Europos medžio rinkimuose.
BNS rašė, kad Laukių ąžuolas Skuodo rajone išrinktas 2026 metų Europos medžiu.
