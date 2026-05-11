Dundulis paaiškina, kodėl „Norfos“ darbuotojų atlyginimai didesni, nors prekes parduoda pigiau

„Sodros“ pateikiamais duomenimis, darbuotojų, draudžiamų visą kalendorinį mėnesį, draudžiamųjų pajamų mediana „Norfoje“ kovą sudarė 2 057,92 euro.
„Norfos“ darbuotojų atlyginimai – kitoje kategorijoje
Mažiausiai nuo didesnei daliai „Norfos“ darbuotojų mokamų atlyginimų atsiliko tinklas „Lidl“ – čia kovo mediana buvo mažesnė kiek daugiau nei 144 eurais (–7,5 proc.) ir sudarė 1 913,76 euro. Kiti didieji ir ilgesnį laiką šalyje veikiantys mažmeninės prekybos tinklai nuo didžiausios atlyginimų medianos šioje rinkoje atsiliko gerokai labiau: „Iki“ tinkle ji sudarė 1 527,96 euro (beveik –530 eurų arba apie –35 proc.), „Maxima“ – 1 512,48 euro (–545 eurai arba –36 proc.), „Rimi“ – beveik –627 eurai arba –44 proc.). Atlyginimų mediana realiausiai atspindi didžiosios dalies darbuotojų atlyginimus. Mažmeninės prekybos įmonėse – tai didžioji dalis dirbančių parduotuvėse ir tiesiogiai aptarnaujančių pirkėjus. Mediana gaunama atėmus po 25 proc. didžiausių ir mažiausių atlyginimų įmonėje ir paėmus 50 proc. viduryje esančių darbuotojų atlyginimus.
Beje, vertinant vadinamąjį 25 proc. kvantilį, t. y. kokio dydžio pajamas uždirbo ties 25 proc. mažiausiai uždirbančių dalies riba esantis darbuotojas, „Norfos“ darbuotojų atlyginimai dar labiau „išsišoka“ – čia kovą jis buvo beveik 1 702 eurai, o „Lidl“ – 1 474 eurai, „Maximoje“ – 1 366 eurai, „Iki“ – 1 318 eurai, „Rimi“ – beveik 1 292 eurai.
„Akivaizdu, kad „Norfos“ darbuotojų atlyginimai, palyginti su kitų mažmeninės prekybos tinklų senbuvių, yra visai kitoje kategorijoje – žymiai didesni“, – atkreipė dėmesį „Norfos“ vadovas. „Norfoje“ dirba apie 3,6 tūkst. darbuotojų.
Geriau, jei konkurentai atlyginimus didintų greičiau
Balandžio pabaigoje portale VZ.lt publikuotame straipsnyje buvo pateiktas visą ir ne visą kalendorinį mėnesį dirbusių darbuotojų medianos pokytis – lygintas šiųmetis ir praėjusių metų kovas. Per dvylika mėnesių jis labiausiai – 11,6 proc. – didėjo „Maximoje“, o „Iki“ – 10,6 proc., „Lidl“ – 10,2 proc., „Norfoje“ – 8,6 proc., „Rimi“ – 7,1 proc. Pasak D. Dundulio, tokiais tempais – po kelis procentinius punktus daugiau nei „Norfa“ – didinant atlyginimus seniesiems konkurentams dabar esančios 35–44 proc. prarajos per artimiausius metus įveikti neįmanoma.
„Gal paradoksaliai nuskambės, bet mums būtų geriau, jei konkurentai atlyginimais mus vytųsi greičiau – tuomet galėtume pakelti visos šakos darbuotojų atlyginimus ir taip stipriai neišsišokti, nes turime nevienodas konkurencines sąlygas, – teigė „Norfos“ vadovas. – Beje, kai „Sodra“ ėmė viešinti atlyginimus, baigėsi spekuliacijos, kur jie mažiausi ar didžiausi.“
Analizuodamas „Sodros“ informaciją D. Dundulis atkreipia dėmesį ir į 75 proc. kvantilį, kuris parodo, kokio dydžio pajamas uždirbo ties 25 proc. daugiausia uždirbančių dalies riba esantis darbuotojas, ir į standartinį nuokrypį. Antrasis rodiklis padeda suvokti, ar kažkas įmonėje gauna išskirtinį darbo užmokestį, t. y. kuo nuokrypis didesnis, tuo akivaizdžiau, kad įmonėje yra darbuotojų, kurie gauna išskirtinai didelius atlyginimus.
„Sodros“ duomenimis, didžiausias visą kovo mėnesį dirbusių darbuotojų atlyginimų standartinis nuokrypis – daugiau kaip 2 776 eurai – buvo „Lidl“, kur ir 75 proc. kvantilis didžiausias – 2 732 eurai. „Iki“ standartinis nuokrypis buvo beveik 1 378 eurai, „Rimi“ – beveik 1 044 eurai, „Maximoje“ – beveik 977 eurai, o mažiausias „Norfoje“ – 812 eurų.
„Tokį rodiklį galime pasiekti dėl kelių priežasčių. „Norfos mažmenos“ biure, palyginti su konkurentais, dirba labai mažai administracijos darbuotojų, o „Sodros“ duomenys rodo, kad mūsų įvairių grandžių darbuotojų atlyginimų dydžiai skiriasi gerokai mažiau nei kituose didžiuosiuose mažmeninės prekybos tinkluose“, – atkreipė dėmesį D. Dundulis.
„Norfoje“ prekių krepšelis per metus pigo beveik 1 proc.
„Norfos“ vadovas prognozuoja, kad tolesnis inovacijų diegimas, pasitelktos naujos modernesnės ir darbą našiau padedančios atlikti technologijos bei įranga sudarys galimybes ir šiemet bent 4–8 proc. didinti „Norfos“ darbuotojų atlyginimus.
„Neskriausdami pirkėjo, t. y. nedidindami parduodamų prekių kainų, atlyginimus galime pasididinti tik padidinę savo darbo našumą. Pavyzdžiui, palyginę 2025 m. balandžio mėnesio prekių krepšelio kainą su š. m. tuo pačiu laikotarpiu matome, kad krepšelis atpigo 0,85 proc. Taigi, prekes parduodame pigiau nei pernai, nors atlyginimus padidinome beveik 9 proc. Tai galėjome padaryti tik padidinę darbo efektyvumą – per tą patį laiką ir su tiek pat žmonių atlikdami daugiau darbų. Juk tik atrodo, kad atlyginimus moka darbdavys, – iš tiesų jį užsidirba kiekvienas darbuotojas ir jis privalo pajusti: efektyviau atlieki darbą – užsidirbi daugiau. Tai privaloma formulė“, – teigė „Norfos“ vadovas.
Pasak jo, siekis nuolat didinti efektyvumą reikalauja kiekvieno vadovo kūrybingumo, kiekvieno darbuotojo sąžiningumo ir atsakingo požiūrio į savo atliekamas pareigas.
Kas labiausiai didino veiklos efektyvumą ir atlyginimų augimą
„Galiu išvardyti ir pastarųjų metų sprendimus, kurie labiausiai didino mūsų veiklos efektyvumą. Pirmiausia – savitarnos kasos, kurių jau turime beveik 900 arba dvigubai daugiau nei įprastų su kasininkais. Jos darbuotojams leidžia dirbti kelis kartus efektyviau, parduotuvėse su pakankamu skaičiumi savitarnos kasų, kaip taisyklė, atlyginimai didesni“, – skaičiavo „Norfos“ vadovas.
Kitas svarbus sprendimas – pakankamas lentynų skaičius esamai parduotuvės apyvartai, kad darbuotojai į lentynas prekybos salėje galėtų sudėti visas naujai gautas prekes, jų nereikėtų sandėliuoti parduotuvės pagalbinėse patalpose, o po kurio laiko gabenti į salę tam švaistant papildomą laiką. Beje, rudenį „Norfose“ planuojama įrengti ir dideles šaldymo spintas, kuriose bus sudedami visi į parduotuvę pristatyti šaldyti produktai, jų nereikės sandėliuoti už prekybos salės ribų.
„Greičiau iškrauti prekes padeda net specialūs konteineriai makulatūrai – išdėliodamas prekes darbuotojas į juos sumeta visas pakuotes, o tada konteinerį įstumia į presą, kuris makulatūrą supakuoja, – dar viena darbo efektyvumą didinančia priemone dalijosi D. Dundulis. – Netgi mūsų pirmadieninės šviežių vaisių ir daržovių ar žuvies ant ledo ir rūkytos, žieminių prekių išpardavimo akcijos svariai prisideda prie veiklos efektyvumo, nes darbuotojams žymiai paprasčiau prižiūrėti ir paruošti ištuštėjusias lentynas naujoms prekėms, nereikia surinkti neparduotų prekių ir jų vežioti, sandėliuoti.“
Didins efektyvumą, kad darbuotojai galėtų uždirbti dar daugiau
„Norfos“ vadovas atkreipia dėmesį, kad atskirose tinklo parduotuvėse darbuotojų atlyginimai gali skirtis priklausomai nuo kiekvieno darbuotojo ir visos parduotuvės veiklos efektyvumo. Ir pats D. Dundulis, ir regionų vadovai siekia išsiaiškinti efektyviausiai dirbančių parduotuvių sėkmės formules, jomis pasidalyti su kolegomis.
„Kurį laiką stebėdamas darbą parduotuvėje gali pamatyti, kur iššvaistomas laikas, kaip ir kodėl tą patį darbą kitoje parduotuvėje kolegos atlieka žymiai efektyviau, per trumpesnį laiką. Iškraunant prekes yra daug niuansų, kurie lemia efektyvumą ir uždarbį, o dirbančiųjų kasose gebėjimus galima apskaičiuoti sekundėmis, – akcentavo D. Dundulis. – Tiesa, yra darbuotojų, kuriems pasiekti aukštą kvalifikaciją reikia daug laiko, todėl jie ir uždirba gerokai daugiau. Kaip taisyklė, parduotuvėse daugiausia uždirba ypač gerai savo profesiją įvaldę mėsos išpjaustytojai, nuo jų nedaug atsilieka sumaniausios kasininkės ir vitrinų darbuotojos. Mažiau kompetencijų reikalaujantys darbuotojai, pvz., krovėjai, kuriuos apmokyti užtrunka vos kelias dienas, uždirba kiek mažiau.“
„Norfos“ vadovas juokauja, kad nuo pat veiklos pradžios beveik tris dešimtmečius jis girdi tuos pačius darbdavių skundus: „Darbuotojų trūksta.“
„Mes šios problemos nejaučiame, matyt, ir todėl, kad efektyviausiai dirbantiems mokame ypač didelius atlyginimus. Tiesa, idealių darbuotojų rasti sunku, bet ir mes patys nesame idealūs“, – šmaikštavo „Norfos“ vadovas.
Baigdamas pokalbį jis jau dalijasi naujomis idėjomis, ką ir kaip tobulinti, kad žmonės galėtų dirbti lengviau ir našiau, o daugelio parduodamų prekių kainos „Norfoje“ ir toliau būtų vienos mažiausių.
„Šių metų pirmojo ketvirčio rezultatai leidžia prognozuoti, kad, jei neįvyks ko nors labai netikėto, mūsų kolektyvui ir toliau pavyks didinti veiklos efektyvumą įdiegus naujas technologijas, tai sudarys galimybes darbuotojams per metus atlyginimą pasididinti apie 8 proc. ir toliau išlaikyti solidų darbo užmokesčio atotrūkį nuo senųjų konkurentų, – įsitikinęs „Norfos“ vadovas. – Atlyginimo didėjimas priklauso nuo bendro darbo – kaip sumaniai vadovauja visų grandžių vadovai ir kaip savo darbą atlieka kiekvienas parduotuvės darbuotojas. Darbdavys tik išmoka tai, ką sugebame užsidirbti.“
