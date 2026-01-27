Šimtmečio užtemimas: trys žemynai paskęs tamsoje

Kur ir kada stebėti?
Mokslininkai apskaičiavo, kad visiško užtemimo zonoje bus maždaug 89 milijonai žmonių, kuriems saulėta diena kelioms minutėms virs šiurpia prieblanda, rašo „Ecoticias“.
Pasak NASA, Saulės šešėlio kelias prasidės virš Atlanto vandenyno ir kirs Gibraltaro sąsiaurį. Visiška šio reiškinio fazė bus matoma šiose vietose:
Europoje – pietinėje Ispanijos pakrantėje (ypač Kadiso ir Malagos miestuose);
Afrikoje – Maroke, Alžyre, Tunise, Libijoje, Egipte ir Somalyje;
Artimuosiuose Rytuose – Saudo Arabijoje ir Jemene.
Nors Italija nepatenka į šią teritoriją, Romos ir Vatikano gyventojai galės stebėti užtemimą, nes bus uždengta maždaug trys ketvirtadaliai Saulės.
Vis dėlto geriausia stebėjimo vieta bus netoli Egipto miesto Luksoro. Prognozuojama, kad čia Saulės užtemimas truks ilgiau nei šešias minutes.
Dėl šio reiškinio Luksoras jau tapo keliautojų traukos centru. Vietiniai viešbučiai 2027 m. rugpjūtį yra visiškai užsakyti, o NASA ir pirmaujantys Europos universitetai jau ruošia mokslines misijas. Tiems, kurie negalės aplankyti regiono, mokslininkai rengia tiesiogines transliacijas.
Kodėl šis reiškinys unikalus?
Įvykis jau gavo svarbiausio XXI amžiaus įvykio statusą dėl savo neįtikėtinos trukmės.
Pasak mokslininkų, maksimalios fazės metu Mėnulis užstos Saulę 6 minutėms ir 23 sekundėms, todėl šis užtemimas bus ilgiausias lengvai pasiekiamoje žemėje bent iki 2114 m.
Užtemimo stebėtojai Egipte galės ne tik pamatyti daugiau nei šešias minutes trunkantį reiškinį, bet ir Saulės vainiką virš Nilo slėnio.
Tuo pačiu metu mokslininkai pažymi, kad šio reto įvykio metu Saulės šviesa visiškai išnyks, oro temperatūra pastebimai nukris, o danguje taps matomos žvaigždės.
Kada tikėtis Saulės ir Mėnulio užtemimų 2026 m.
2026 m. matysime keturis užtemimus – du Saulės ir du Mėnulio – ir vienas iš jų bus labiausiai laukiamas vasaros įvykis.
Saulės užtemimus bus galima stebėti vasario 17 d. ir rugpjūčio 26 d.
Mėnulio užtemimai įvyks kovo 3 d. ir rugpjūčio 28 d. Šis reiškinys dažnai aiškiai matomas plika akimi, jei dangus giedras ir Mėnulis aukštai virš horizonto.
