Šių grybų valgymas – tikra rusiška ruletė

Apie tai pasakojo mikologė, grybų ekspertė Aurelija Plūkė.
– Ar saugu yra valgyti bobausius?
– Nėra visiškai saugu, nors matau, kad žmonės jau krepšius su bobausiais pardavinėja ir skuba rinkti, o vieni liūdi, kad dar nerado. Bet reikėtų visgi atsiminti, kad bobausis gali būti ir mirtinai nuodingas grybas. Reikia žinoti, kaip jį paruošti, ir net nepaisant to, kad teisingai jį paruošiame, niekada nežinome, kokią koncentraciją toksino girometrino, kuris gali pakenkti sveikatai, bobausis turės ir kiek to toksino liks. Dar svarbu žinoti, kad net jeigu šiek tiek lieka to toksino, jis kaupiasi kepenyse. Tai jeigu daug bobausių valgome, kiekvieną savaitgalį keliausime rinkti, tai reikėtų tikrai labai įsivertinti, ar jau taip stipriai jų pasiilgome.
– Tai reiškia, kad net tinkamai paruošus nėra saugu valgyti?
– Taip, toks niuansas yra su grybais, kad kiekvienas grybas užauga šiek tiek skirtingomis sąlygomis. Vienas būna jaunesnis, kitas – senesnis, bet gali būti sunku atskirti, kuris bobausis yra jaunas, kuris senas, nes jie gali atrodyti panašiai. Plius priklauso ir nuo to, kokioje vietoje augo, ir tai gali lemti skirtingą medžiagų koncentraciją.
O, jeigu prisirenkame bobausių, vis tiek juos visus vienodai paruošiame. Būtina bent kelis kartus juos nuvirti dideliame kiekyje vandens, vėdinamoje patalpoje, nes tas toksinas garuoja ir tirpsta vandenyje. Galime ir prisiuostyti, todėl svarbu ir neprisiuostyti. Tuomet toksino koncentracija turėtų likti minimali. Bet vis tiek visus juos vienodai paruošiame, o kiek jų iš pradžių turėjo to toksino – nežinome. Dėl to sudėtinga garantuoti, kad tikrai neliko. Jeigu jo kažkiek lieka, ir ypač jeigu daugiau valgome, jis gali kauptis organizme ir sukelti sveikatos problemų. Ir galbūt net nesuprasime, kad tai galėjo būti nuo bobausių.
– O, pavyzdžiui, kas gali nutikti?
– Sunku pasakyti tiksliai, bet girometrinas mūsų virškinimo sistemoje virsta į kitą medžiagą, kuri yra kenksminga. Ji ardo raudonuosius kraujo kūnelius, gali sukelti inkstų ir kepenų nepakankamumą.
– O kaip atskirti bobausius nuo kito pavasarinio grybo – briedžiuko, kuris yra visai nenuodingas grybas?
– Taip, jie yra panašūs grybai ir vizualiai gali atrodyti panašiai, ir tuo pačiu metu dabar auga. Bobausis yra labiau panašus į smegenis, susiraitęs, su susiraičiusia kepure, o briedžiuko kepurė labiau korėta. Ne tiek susiraukšlėjusi, kiek primena koriukus. O jeigu prapjausime briedžiuką, jis bus kiauras visas – ir kepurėlė, ir kotelis. O bobausis bus skylėtas, bet ne visiškai kiauras. Tai galėtų būti du pagrindiniai požymiai.
