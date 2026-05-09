Šunų mėgstamiausias žaislas pasirodė esąs pavojingas: perspėjo apie negrįžtamas pasekmes

Veterinaras Chrisas Brownas paragino šunų šeimininkus būti atsargesnius renkantis žaislus savo augintiniams. Pasak gydytojo, įprasti teniso kamuoliukai, kurie dažnai naudojami žaidimams ir dresūrai, gali rimtai pažeisti gyvūnų dantis.
Apie tai pranešė „Express“.
Specialistas paaiškino, kad šią problemą stebi jau daugiau nei 15 metų. Jis teigia, kad medžiaga, kuria padengti teniso kamuoliukai, yra per kieta šunų dantims. Kalbama apie nailono pluoštus, sukurtus tam, kad atlaikytų kontaktą su kietomis teniso kortų dangomis ir intensyvų naudojimą.
„Kai jie patenka į jūsų šuns nasrus, o jie sukurti taip, kad būtų tvirtesni už jo dantis, jie iš esmės juos dildo. Nailono pluoštai yra panašūs į švitrinį popierių“, – aiškino C. Brownas.
Veterinaras pažymi, kad reguliarus kamuoliukų kramtymas palaipsniui nudilina emalį. Sunkiais atvejais pažeidimas pasiekia pulpą – vidinę danties dalį, kurioje yra nervai. Po to problemos tampa negrįžtamos.
„Galima tai užplombuoti, bet dantų atauginti nepavyks“, – pažymėjo gydytojas.
Pasak C. Browno, jis dažnai pastebi problemas jau per pirmąją gyvūno apžiūrą. Jis prisiminė atvejį su aviganiu šunimi, kuriam buvo vos ketveri metai, tačiau jo dantų būklė atitiko maždaug 14 metų šuns dantis. Veterinaras problemą priskyrė nuolatiniam žaidimui su teniso kamuoliuku.
Kitu atveju bokseris, vardu Duke'as, beveik visiškai nudilino savo iltis ir kandžius.
Be dantų problemų, veterinaras taip pat pastebėjo šunų regėjimo ypatumus. C. Brownas, kuris yra daltonikas, sako, kad pasaulį mato panašiai kaip šunys. Todėl jis supranta, kodėl gyvūnams dažnai sunku rasti savo žaislus žolėje.
Pasak jo, šuns akimis teniso kamuoliukai beveik susilieja su žalia žole. Dėl šios priežasties, pasak C. Browno, šeimininkai dažnai nustemba, kai šuo prabėga pro mestą kamuolį ir negali jo rasti.
