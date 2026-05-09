Šunys partneriai, gelbstintys gyvybes

Būtent jos iniciatyva prieš trejus metus Lietuvos šaulių sąjungoje gimė kinologijos pajėgumas (K9), kuris šiandien iš nedidelės idėjos išaugo į kryptingai veikiančius vienetus.
Šuo – šaulio partneris
„Pas mus – įvairūs šunys: ir veisliniai, ir mišrūnai. Svarbiausia – ne kilmė, o noras dirbti, fizinis pajėgumas ir meilė žmogui. Šuo mums nėra tik priemonė – tai partneris, su kuriuo mokomės pasitikėjimo, susikalbėjimo ir bendro darbo“, – pabrėžia T. Bružaitė, Lietuvos šaulių sąjungos Karaliaus Mindaugo 10-osios rinktinės 1039-osios Civilinės saugos kuopos Vilko būrio vadė.
Šio būrio šauliai kartu su savo šunimis ruošiasi dingusių žmonių paieškai – tiek miškuose, tiek miestuose ar net griuvėsiuose. Čia dirba ne tik vedliai su keturkojais partneriais, bet ir šauliai be šunų – jie padeda organizuoti paieškas, rūpinasi logistika, koordinuoja veiksmus.
Šiuo metu Vilniaus būryje, padedant profesionaliems treneriams ir Valstybės sienos apsaugos kinologams instruktoriams, kartu su savo šeimininkais šauliais treniruojasi vienuolika šunų: dalis jų jau dalyvavo realiose dingusių žmonių paieškose, kai policijos pareigūnai pasitelkia šaulius į pagalbą, o jaunesni keturkojai šaulių bendražygiai dar tik ruošiasi – visavertei tarnybai prireikia maždaug poros metų nuoseklaus darbo.
Ekstremalios situacijos
Pasak Tomos, šaulių kinologijos pajėgumas svarbus tiek taikos, tiek karo metu. Ekstremaliose situacijose šunys padeda ieškoti dingusių, sužeistų ar žuvusių žmonių, o taikos metu šauliai treniruojasi, dalyvauja pratybose ir prireikus talkina valstybės institucijoms: gelbėtojams, policijai, pasieniečiams.
„Ši veikla suburia labai skirtingus žmones – nuo profesionalų iki entuziastų: gelbėjimo tarnybų darbuotojus, veterinarus, prieglaudų savanorius ir visus, kurie savo laiką ir energiją nori skirti prasmingai veiklai kartu su augintiniu“, – priduria Vilko būrio vadė.
Šaulių kinologija – ne tik treniruotės ar hobis. Tai reali pagalba žmonėms ir valstybei. Tai gebėjimas veikti tada, kai svarbios kiekviena minutė ir kiekvienas sprendimas.
Pavyzdys užkrėtė
Kinologijos kryptis sparčiai plečiasi – vilniečių pėdomis jau seka ir Kauno šauliai. Vytauto Didžiojo 2-osios rinktinės Saugos būrio K9 skyriuje šaulys ir šuo veikia kaip vienas vienetas. Čia daugiausia dėmesio skiriama pėdsekystei, paklusnumui ir individualiam pasirengimui, o ateityje planuojama plėsti kompetencijas apsaugos ir sulaikymo srityse.
„Užsiėmimuose tobulindamas šuns įgūdžius, tobulėju ir pats. Pratybose dalyvaudamas su savo šunimi Dziausu pastebiu, kad atsiranda tikras komandos jausmas“, – sako Kauno šaulių K9 skyriaus vadas Vidas Auškalnis.
Anot jo, instruktoriai padeda atsirinkti tarnybai tinkamus šunis – dažniausiai tam pasirenkami belgų Malinua, olandų ar vokiečių aviganiai, tačiau svarbiausia – ne veislė, o šuns savybės ir motyvacija.
Šaulių Saugos būrio vadas Vytenis Simokaitis labai vertina bendradarbiavimą su policijos pareigūnais ne tik tada, kai, ištikus kokiai nors nelaimei, prireikia šaulių pagalbos, bet ir mokymuose: patyręs pareigūnas moko Kauno šaulius kinologijos ir pėdsekystės pagrindų.
Daugiau nei pomėgis
Šauliai, savo tarnyboje įveiklinę ir savo keturkojus augintinius, sako, kad tai puikus pasirinkimas žmonėms kurie ne tik nori tobulinti savo augintinių įgūdžius, bet ir prasmingai realizuoti save.
„Šaulių kinologija – ne tik treniruotės ar hobis. Tai reali pagalba žmonėms ir valstybei. Tai gebėjimas veikti tada, kai svarbios kiekviena minutė ir kiekvienas sprendimas. Kartu tai priminimas, kad ryšys tarp žmogaus ir šuns gali būti kur kas daugiau nei draugystė. Tai partnerystė, kuri gelbsti gyvybes. Jeigu jums tai prie širdies, prisijunkite prie mūsų – tapkite šauliais ir veikime kartu Kinologijos vienetuose“, – ragina šaulys V. Simokaitis.
Lietuvos kinologų draugijos iniciatyva, nuo 2016-ųjų balandžio 24-ąją Lietuvoje minima Šuns diena, skirta pažvelgti į savo keturkojį atsakingai: meilė gyvūnui pirmiausia – rūpestis, įsipareigojimas ir laikas. Šauliai savo pavyzdžiu rodo, kiek daug galima pasiekti, kai šis ryšys tampa prasmingos tarnystės dalimi.
Naujausi komentarai