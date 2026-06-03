Ūkininkė paaiškino, kodėl šiemet smidrų tenka laukti ilgiau

Ūkininkė Erika Skrodenė papasakojo, koks šiemet yra smidrų derlius.
– Praėjusiais metais derlius buvo vėlyvas, smidrų teko labai ilgai laukti. Kokia situacija šiemet?
– Šiemet smidrų derlius taip pat yra vėlyvesnis. Po Motinos dienos paskelbėme, kad sezonas prasidėjo.
– Ar prasidėjęs jis įsibėgėjo, ar šiek tiek užstrigo?
– Šiek tiek užstrigo, nes, kaip matome, orai nelepina. Nors didelio karščio smidrai nemėgsta, tačiau šiluma jiems patinka.
– Kokia turėtų būti oro temperatūra, kad kasdien eitumėte imti derliaus?
– Maždaug 18 laipsnių šilumos ir saulėtas oras jiems būtų idealu. Jeigu temperatūra kiek aukštesnė, jie auga labai greitai, pradeda medėti ir praranda dalį skoninių savybių. Jeigu orai šiltesni nei 20 laipsnių, juos būtina skinti kiekvieną rytą ir vakarą. Mūsų atveju ši žiema smidrams nepakenkė. Jie puikiai peržiemojo. Tik šaltas ir užsitęsęs pavasaris turėjo įtakos vėlesnei derliaus pradžiai.
– Ar šiemet jie skanūs?
– Labai skanūs, maistingi, traškūs, kupini vitaminų. Tiesiog vitaminų bomba.
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