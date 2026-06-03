Vanduo nusidažė krauju: šimtai banginių paversti mėsos krūva

Ši vikingų laikų tradicija, vadinama „grindadrap“, vyksta varant ilgapepekius grindas (bandomuosius banginius) ir delfinus į seklius vandenis naudojant valtis. Įbauginti gyvūnai išmetami į krantą, kur žvejai juos brutaliai skerdžia peiliais. Vėliau vietiniai gyventojai vaišinasi jų mėsa ir taukais – tai dalis jau tūkstantį metų gyvuojančio papročio.
Kraupios nuotraukos demonstruoja dešimtis pakrantėje išrikiuotų gyvūnų skerdienų. Už jų tyvuliuojanti jūra tapo ryškiai raudona, kai gyvūnų kraujas pasipylė į bangas.
Gyvūnų teisių gynėjai griežtai smerkia šią praktiką, vadindami ją pasenusia ir barbariška. Priešininkai pabrėžia, kad grindos ir delfinai yra protingi, socialūs gyvūnai, patiriantys didžiulį stresą, kai yra varomi į krantą.
Vis dėlto Farerų salų vyriausybė (autonominė Danijos teritorija) teigia, kad tai yra esminė regiono kultūrinio identiteto dalis, aprūpinanti bendruomenę nemokamu maistu. Valdžios institucijos tikina, kad medžioklė yra griežtai reguliuojama, o šiuolaikiniai metodai sukurti taip, kad kuo labiau sumažintų gyvūnų kančias. Jie taip pat pažymi, kad ilgapepekių grindų populiacija Šiaurės Atlante išlieka stabili, todėl ši medžioklė yra tvari.
Nors oficialių kvotų, kiek gyvūnų galima sumedžioti per metus, nėra, skaičiuojama, kad kasmet jų paaukojama daugiau nei tūkstantis. Praėjusiais metais, kaip manoma, buvo nužudyta 814 ilgapepekių grindų ir baltašonių delfinų. 2021 metais vos per vieną dieną buvo išskersta apie 1 500 delfinų, o tai sukėlė didžiulę kritikos bangą tiek tarptautinėje erdvėje, tiek pačiose Farerų salose.
Laisvėje ilgapepekių grindų patinai gali išgyventi iki 45 metų, o patelės – dar ilgiau, net iki 60 metų.
Banginiai ir delfinai atlieka gyvybiškai svarbų vaidmenį palaikant sveiką jūros ekosistemą. Jų judėjimas vandenyne padeda cirkuliuoti maistinėms medžiagoms, pakeliant vertingus elementus iš didžiųjų gelmių į paviršių. Banginių išmatos veikia kaip natūralios trąšos, skatinančios fitoplanktono augimą, kuris yra daugelio jūros mitybos grandinių pamatas. Šie gyvūnai taip pat prisideda prie biologinės įvairovės išsaugojimo, sukurdami palankias sąlygas daugybei kitų vandenyno rūšių.
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