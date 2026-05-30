 Veterinarė įspėja: šie du požymiai išduoda, kad katė turi antsvorio

Veterinarė įspėja: šie du požymiai išduoda, kad katė turi antsvorio

2026-05-30 10:00 diena.lt inf.

Dauguma naminių kačių gyvena mažai judrų gyvenimo būdą, o tai neigiamai veikia jų sveikatą. Aktyvumas padeda išvengti nutukimo, diabeto ir artrito, taip pat palaiko gyvūno psichinę sveikatą, rašo „Parade Pets“.

Katė
Katė / magnific.com nuotr.

Kaip interviu leidiniui pažymėjo Džordžijos veterinarijos gydytoja Jordyn Zoul, šeimininkai turėtų atkreipti dėmesį į savo pūkuotų draugų elgesį ir svorį.

Pasak specialistės, pirmasis akivaizdus požymis yra antsvoris, kuris dažnai atsiranda dėl nuolatinio miego ir poreikio medžioti nebuvimo.

„Naminės katės paprastai turi antsvorio. Kai miegi daugiau nei pusę dienos ir nereikia medžioti maisto, lengva priaugti svorio“, – sakė Zoul.

Ji pridūrė, kad veterinarai kates vertina pagal 9 balų kūno būklės skalę, ir viskas, kas viršija 4 ar 5 balus, laikoma antsvoriu. Ekspertės nuomone, pasiekti idealų balansą geriausia laikantis dietos ir skatinant fizinį aktyvumą.

Antras požymis – staigus destruktyvus elgesys, rodantis nuobodulį ir susikaupusią energiją. Gyvūnas gali pradėti draskyti sofas, vengti kraiko dėžės arba demonstruoti agresiją.

„Paprastai antsvoris yra ženklas, kad gyvūnui trūksta aktyvumo, tačiau destruktyvus elgesys taip pat gali tai rodyti“, – pabrėžė veterinarė.

Padėti ištaisyti situaciją gali paprasti žaislai, lazeriniai žymekliai, kačių tuneliai ir draskyklės. Tačiau specialistė įspėja, kad fizinį krūvį reikia didinti palaipsniui, ypač jei pūkuotukas greitai pavargsta.

Šiame straipsnyje:
katė
antsvoris
naminiai gyvūnai
veterinarė
gyvūnų sveikata
nutukimas
augintiniai
kačių priežiūra

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